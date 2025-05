Železný oznámil kandidaturu na šéfa ČT. Chce nezávislou a sebevědomou televizi

Dík @MarieBastlova za pozvání do Ptám se já @SeznamZpravy. Bylo mi jasné, že by to ze mě “dolovala”, tak jsem to řekl radši rovnou: ano, podám přihlášku do výběrového řízení na generálního ředitele @CzechTV. Byť po té pozici nebažím. Chci nezávislou, sebevědomou ČT. Toť důvod. J. https://t.co/HT3KiIwwKH