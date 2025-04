Výzva kritizuje údajné dlouhodobé poškozování důvěryhodnosti a nezávislosti veřejnoprávní televize ze strany Součka. Signatáři například obviňují současného generálního ředitele ČT z nátlaku na redaktory či z rušení kvalitních pořadů.

„Jeho setrvání ve funkci je neudržitelné. Očekávám, že Rada ČT výzvu projedná s plnou vážností a Součka odvolá,“ řekl jeden z iniciátorů výzvy, filozof Václav Němec.

Autoři výzvy dále upozorňují na odchod zkušených novinářů, jako jsou Nora Fridrichová, Jiří Hynek, Ondřej Stratilík nebo nově redaktoři Reportérů ČT Zuzana Černá a Václav Crhonek. Obávají se, že důsledkem těchto změn dochází ke ztrátě důvěry veřejnosti v Českou televizi, což podle nich může mít dopad na výsledek voleb do Poslanecké sněmovny.

„Bez nezávislých médií nebudou svobodné volby. Situace kolem České televize pět měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny je alarmující. Ředitel Jan Souček svými kroky dělá vše pro to, aby Českou televizi zdiskreditoval v očích veřejnosti, a nahrává tak politikům, kteří by toto médium rádi zestátnili,“ míní předseda spolku Milion chvilek Lukáš Hilpert.

Redakce iDNES.cz kontaktovala mluvčí České televize s žádostí o komentář k nové veřejné výzvě. Odpověď zatím neobdržela.

Závažná obvinění popsaná v dokumentu se týkají také hospodaření televize. Signatáři považují za neobhajitelné, že vedení kvůli údajným úsporám ruší sedm zpravodajských a publicistických pořadů, zatímco zároveň vyplácí štědrá odstupná vybraným pracovníkům.

Výzvu do současné doby podpořilo svým podpisem 27 veřejně známých osobností, například bývalý předseda vlády Petr Pithart, písničkář Jaroslav Hutka, spisovatel Jáchym Topol, kněz a historik Tomáš Petráček, spisovatelka Radka Denemarková, publicista Zdeněk Šarapatka nebo mluvčí iniciativy Čeští elfové Bob Kartous.