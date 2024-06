Zemřel generál Čeřovský, disident a signatář Charty 77. Bylo mu 92 let

Dnes 25. června 2024 zemřel ve Vojenské nemocnici v Praze brig. generál ing. Zbyněk Čeřovský, příslušník letectva ČSL, který byl za svůj postoj v srpnu 1968 nejenom propuštěn z armády a nakonec skončil v civilním zaměstnání, člen Charty 77, aktivista, ale byl také vězněm v Plzni na Borech spolu s Václavem Havlem, Jiřím Dienstbierem, Ing. Valešem, Albertem Černým, P. Františkem Líznou, Dominikem Dukou a dalšími. Po propuštění byl vyhoštěn se svou rodinou do NSR, kde jeho manže...lka Libuše pracovala v rádiu Svobodná Evropa a synové odjeli na studia do USA. Později se navrátil do svobodné Československé republiky, kde prožil závěr svého života. Byl jmenován brigádním generálem prezidentem M. Zemanem společně s tehdejším velitelem Vojenské nemocnice ve Střešovicích gen. Zavoralem. Zde také zemřel za přítomnosti svého syna, protože za života se již rozloučil jak se svou manželkou tak se svým mladším synem. Plánovaný pohřeb by se měl odehrát v katedrále sv. Víta 3. července v 15h odpoledne. Odpočinutí lehké dej mu Pane!