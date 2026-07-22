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Chystáme se na válku budoucnosti. Čepelka o české armádě i platech vojáků

Tomáš Lánský

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Druhý muž armády. Petr Čepelka byl hlavní tváří nákupu amerických stíhaček F-35. Za jeho éry u letectva Česko přezbrojilo staré sovětské vrtulníky na supermoderní stroje Venom a Viper ze Spojených států. Nyní je jeho úkolem například výstavba těžké brigády. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Generálmajor Petr Čepelka v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně popisuje, jak masové nasazení dronů mění pravidla války a proč Česko přesto nutně potřebuje americké stíhačky F-35. Jako nově jmenovaný první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR se však musí poprat i s mnohem praktičtějšími problémy, jako jsou třeba nepříznivé platy stávajících vojáků.

Na východě Evropy spadla nová železná opona a vracíme se do logiky studené války. Ví to armáda? Mění kvůli tomu svou strategii?
Bezpečnostní situace ve světě se v posledních letech zásadně změnila. Neznamená to návrat do minulosti, ale vstup do období dlouhodobé strategické soutěže mezi státy. Ozbrojené síly proto musejí být připraveny na konflikty vysoké intenzity, které kombinují klasické vojenské operace s kybernetickými útoky, působením v informačním prostředí, využitím bezpilotních systémů, vesmírných technologií a tak dále.

Armáda velmi intenzivně využívá zkušenosti nejen z války na Ukrajině, ale také z dalších probíhajících konfliktů ve světě. Sdílíme poznatky se spojenci, optimalizujeme operační přípravu, měníme taktiku i strukturu sil. Armáda se nesmí připravovat na válku minulou. Děláme vše, abychom se připravovali na válku budoucí. Musíme se dokázat učit, adaptovat a reagovat rychleji než protivník.

Schopnost armády nezačíná u nejmodernější techniky, letounů F-35, multidoménových operací, ale u vojáka. Sebelepší technologie nemá hodnotu, pokud voják nemá kvalitní výstroj, zázemí, výcvik nebo podmínky k výkonu služby.

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