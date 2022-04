Ostatky generála Moravce se vrátí v dubnu do Česka, pohřben bude v Čáslavi

Ostatky brigádního generála Františka Moravce by v dubnu měly být převezeny do Česka. Symbolický akt má být součástí cesty ministryně obrany Jany Černochové do Spojených států. Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně je považován za autora plánu na atentát na zastupujícího říšského kancléře Reinharda Heydricha.