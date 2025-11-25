Komunista, který bojoval i s bolševiky. Generál Svoboda bral řády ze všech stran

Blyští se zde také Zlatá hvězda Hrdiny Sovětského svazu, kterou získalo jen devět Čechoslováků, sovětský Řád Suvorova I. třídy, jejž obdrželo pouze 12 cizinců, nebo brilianty perského Řádu Pahlavího.
„Pokud nebyl nejoceňovanější, tak mezi nejoceňovanější patřil,“ říká na Svobodovu adresu archivář Štér. Stůl před ním je zaplněný řády, přesto je to jen zlomek celé Svobodovy kolekce. „Soubor obsahuje 559 kusů. To číslo je ale trošku zavádějící, protože některé řády mají několik částí, takže některý je vlastně popsaný pod pěti položkami,“ vysvětluje archivář.
Koncem listopadu uplyne 130 let od Svobodova narození (zemřel v roce 1979). Účastník dvou odbojů a velitel 1. československého armádního sboru na východní frontě se v letech 1948 až 1950 coby ministr národní obrany podílel na komunistickém puči a následné perzekuci nekomunistických důstojníků a v roce 1968 jako prezident „posvětil“ srpnovou sovětskou okupaci.
|
Generál Svoboda se stal superhrdinou amerického komiksu
Medaile z lodi
První kříž získal podle Štéra v roce 1917 jako legionář. Černožlutá stužka carského řádu sv. Jiří je dodnes symbolem ruské armády. Další byl Řád sokola. „Je zajímavý tím, že byl navržen Milanem Rastislavem Štefánikem v době jeho plavby do Ruska, takže my suchozemci máme medaili, která vznikla na lodi,“ vysvětluje s nadsázkou archivář. Zajímavé je i to, za co ji pozdější komunista Svoboda získal. „Dostal ji v roce 1919 za boje proti bolševikům, protože i v těch se osvědčil jako odvážný velitel,“ dodává.
Nejvíce vyznamenání souvisí s 2. světovou válkou, kdy Svoboda velel na východní frontě. „Řád Lenina získal za boje u Sokolova, první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě,“ popisuje Štér.
Další slavný řád, Suvorovův, získal za boje u Kyjeva. „To, že ho máme ve sbírce, je unikátní, obdrželo ho jen 12 cizinců,“ popisuje archivář. Svoboda má tyto řády dva, druhý dostal za boje u Bílé Cerekve.
Nejsou tu jen vyznamenání z východu, ale Svoboda obdržel i nejvyšší řády západních spojenců, třeba francouzský Řád čestné legie, britský Řád lázně nebo americký Legion of Merit. „Kromě Svobody ho (u nás) získal už jen další prezident Petr Pavel, za skvělé vedení vojenského výboru NATO,“ vysvětluje Štér.
Co ještě hrdina nedostal?
V roce 1965 slavil Svoboda sedmdesáté narozeniny. Sověti se věrného sluhu rozhodli ocenit nejvyšším sovětským vyznamenáním, Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu. To ale byl pro československé soudruhy problém – neměli nic podobně úctyhodného.
„V roce 1955 vznikla jako nejvyšší vojenské vyznamenání Zlatá hvězda hrdiny Československa. Tehdy ale nějak neměli nikoho, komu by ji udělili, takže zůstala ležet deset let v trezoru. Pak si ale najednou soudruzi vzpomněli, že by ho mohl dostat Svoboda,“ popisuje Štér. Ale nastal problém. V roce 1960 se změnil státní znak a název státu, lev dostal pavézu, a tak bylo nutné vyznamenání předělat.
Kolekce řádů nemá cenu je historickou, ale Zlatá hvězda je skutečně zlatá, Suvorovův řád je z platiny a třeba Gottwaldův řád je ozdoben brilianty. Na stole tak leží miliony.
Svoboda byl jako československý prezident dekorován i od zahraničních návštěv. Obdržel tak i íránský Řád Pahlavího, nejvyšší řád dynastie, ze které pocházel poslední perský šáh Rezá Muhammad Pahlaví.
Další krabice, tvarem připomínající pouzdro na tenisovou raketu, skrývá nejvyšší finské vyznamenání Řád bílé růže. Svoboda ho dostal od prezidenta Urho Kaleva Kekkonena, jemuž naopak předal nejvyšší československé vyznamenání, Řád bílého lva. „To je běžný diplomatický postup,“ popisuje Štér.
Svoboda dostává vyznamenání a různé pamětní medaile i dnes, čtyřicet pět let po své smrti.