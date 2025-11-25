Komunista, který bojoval i s bolševiky. Generál Svoboda bral řády ze všech stran

Robert Oppelt
  14:26
Tenhle dostal za Sokolovo, tenhle za boje o Kyjev a tady ten jako legionář, za boje proti bolševikům, popisuje archivář Roman Štér řády a vyznamenání rozložené na stole. Kolekce vyznamenání, která dostal generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda, patří mezi největší poklady uchovávané v trezoru Národního archivu v Praze.
Prezident Ludvík Svoboda

Prezident Ludvík Svoboda | foto: Bořivoj Černý, MAFRA

Řád Klementa Gottwalda. Archiválie spojené s prezidentem Ludvíkem Svobodou....
Leninův řád obdržel Svoboda za boje u Sokolova. (11. listopadu 2025)
Finský Řád bílé růže. Archiválie spojené s prezidentem Ludvíkem Svobodou. (11....
Když už Ludvík Svoboda nebyl prezidentem, přijel se do rudíkovské školy podívat.
30 fotografií

Blyští se zde také Zlatá hvězda Hrdiny Sovětského svazu, kterou získalo jen devět Čechoslováků, sovětský Řád Suvorova I. třídy, jejž obdrželo pouze 12 cizinců, nebo brilianty perského Řádu Pahlavího.

„Pokud nebyl nejoceňovanější, tak mezi nejoceňovanější patřil,“ říká na Svobodovu adresu archivář Štér. Stůl před ním je zaplněný řády, přesto je to jen zlomek celé Svobodovy kolekce. „Soubor obsahuje 559 kusů. To číslo je ale trošku zavádějící, protože některé řády mají několik částí, takže některý je vlastně popsaný pod pěti položkami,“ vysvětluje archivář.

Koncem listopadu uplyne 130 let od Svobodova narození (zemřel v roce 1979). Účastník dvou odbojů a velitel 1. československého armádního sboru na východní frontě se v letech 1948 až 1950 coby ministr národní obrany podílel na komunistickém puči a následné perzekuci nekomunistických důstojníků a v roce 1968 jako prezident „posvětil“ srpnovou sovětskou okupaci.

Generál Svoboda se stal superhrdinou amerického komiksu

Medaile z lodi

První kříž získal podle Štéra v roce 1917 jako legionář. Černožlutá stužka carského řádu sv. Jiří je dodnes symbolem ruské armády. Další byl Řád sokola. „Je zajímavý tím, že byl navržen Milanem Rastislavem Štefánikem v době jeho plavby do Ruska, takže my suchozemci máme medaili, která vznikla na lodi,“ vysvětluje s nadsázkou archivář. Zajímavé je i to, za co ji pozdější komunista Svoboda získal. „Dostal ji v roce 1919 za boje proti bolševikům, protože i v těch se osvědčil jako odvážný velitel,“ dodává.

Nejvíce vyznamenání souvisí s 2. světovou válkou, kdy Svoboda velel na východní frontě. „Řád Lenina získal za boje u Sokolova, první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě,“ popisuje Štér.

Archiválie spojené s prezidentem Ludvíkem Svobodou. (11. listopadu 2025)

Další slavný řád, Suvorovův, získal za boje u Kyjeva. „To, že ho máme ve sbírce, je unikátní, obdrželo ho jen 12 cizinců,“ popisuje archivář. Svoboda má tyto řády dva, druhý dostal za boje u Bílé Cerekve.

Nejsou tu jen vyznamenání z východu, ale Svoboda obdržel i nejvyšší řády západních spojenců, třeba francouzský Řád čestné legie, britský Řád lázně nebo americký Legion of Merit. „Kromě Svobody ho (u nás) získal už jen další prezident Petr Pavel, za skvělé vedení vojenského výboru NATO,“ vysvětluje Štér.

Co ještě hrdina nedostal?

V roce 1965 slavil Svoboda sedmdesáté narozeniny. Sověti se věrného sluhu rozhodli ocenit nejvyšším sovětským vyznamenáním, Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu. To ale byl pro československé soudruhy problém – neměli nic podobně úctyhodného.

„V roce 1955 vznikla jako nejvyšší vojenské vyznamenání Zlatá hvězda hrdiny Československa. Tehdy ale nějak neměli nikoho, komu by ji udělili, takže zůstala ležet deset let v trezoru. Pak si ale najednou soudruzi vzpomněli, že by ho mohl dostat Svoboda,“ popisuje Štér. Ale nastal problém. V roce 1960 se změnil státní znak a název státu, lev dostal pavézu, a tak bylo nutné vyznamenání předělat.

Kolekce řádů nemá cenu je historickou, ale Zlatá hvězda je skutečně zlatá, Suvorovův řád je z platiny a třeba Gottwaldův řád je ozdoben brilianty. Na stole tak leží miliony.

Řád Klementa Gottwalda. Archiválie spojené s prezidentem Ludvíkem Svobodou. (11. listopadu 2025)

Svoboda byl jako československý prezident dekorován i od zahraničních návštěv. Obdržel tak i íránský Řád Pahlavího, nejvyšší řád dynastie, ze které pocházel poslední perský šáh Rezá Muhammad Pahlaví.

Další krabice, tvarem připomínající pouzdro na tenisovou raketu, skrývá nejvyšší finské vyznamenání Řád bílé růže. Svoboda ho dostal od prezidenta Urho Kaleva Kekkonena, jemuž naopak předal nejvyšší československé vyznamenání, Řád bílého lva. „To je běžný diplomatický postup,“ popisuje Štér.

Svoboda dostává vyznamenání a různé pamětní medaile i dnes, čtyřicet pět let po své smrti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Komunista, který bojoval i s bolševiky. Generál Svoboda bral řády ze všech stran

Prezident Ludvík Svoboda

Tenhle dostal za Sokolovo, tenhle za boje o Kyjev a tady ten jako legionář, za boje proti bolševikům, popisuje archivář Roman Štér řády a vyznamenání rozložené na stole. Kolekce vyznamenání, která...

25. listopadu 2025  14:26

Pavel zkritizoval komunikaci politiků na sítích. Zmínil i Babišova ranní videa

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Prezident Petr Pavel na konferenci Forum Media 2025 kritizoval současný trend, kdy politici nepromlouvají k občanům prostřednictvím médií, ale prostřednictvím vlastních kanálů zaměřených na určitou...

25. listopadu 2025  14:26

Do roku 2050 může mít polovina dětí nadváhu nebo obezitu, varují lékaři

ilustrační snímek

Dětí s obezitou za posledních několik let ubylo. Zatímco v roce 2021 jich bylo přes 16 procent, loni to bylo dvanáct procent. Přesto ale obezitou a nadváhou trpí čtyřikrát více dětí než v roce 1991....

25. listopadu 2025  14:21

Ital se převlékl za mrtvou matku a vyrazil na radnici, chtěl za ni pobírat důchod

Graziella Dell’Oglio (vlevo) a její syn (vpravo), který se za ni převlékl, aby...

Policie v italské obci Borgo Virgilio v provincii Mantova zatkla přibližně pětapadesátiletého muže, který se převlékl za svou zemřelou matku a pokusil se tak získat její roční důchod ve výši více než...

25. listopadu 2025  14:02

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

50 % Premium
Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

25. listopadu 2025

Zotročit ženy, ukojit fantazie. Mladíci chystali invazi na Haiti s armádou bezdomovců

Haitské dívky se účastní pohřbu obětí hurikánu. (15. listopadu 2025)

Vylodit se, s armádou bezdomovců ovládnout dané území, zabít všechny muže a pak sexuálně zotročit všechny ženy i děti. Přesně takový plán spřádali dva mladíci z amerického Texasu. Jejich cílem bylo...

25. listopadu 2025  13:59

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  13:56

Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze

Ilustrační snímek

Pro majitele chytrých telefonů a mobilních bankovních aplikací ta služba nedává smysl. Přesto je stále populární a užívají ji údajně tři miliony plátců. SIPO jako způsob jednorázového placení...

25. listopadu 2025  13:55

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Krajský soud v Plzni vyměřil Štefanu R. za loňský útok mačetou deset let...

Muž pohybující se mezi bezdomovci jen se štěstím přežil bodnutí do břicha zbraní podobnou mačetě. Čepel dlouhá 48 centimetrů mu přesekla žebro a poranila játra. Za březnový útok v plzeňském parku...

25. listopadu 2025  13:44

Výhodná předvánoční nabídka: AlzaPlus+ na rok k čtvrtletnímu iDNES Premium

Ilustrační obrázek

S blížícími se vánočními svátky roste zájem o online nákupy a doručování dárků. Právě v tomto období přichází iDNES Premium s nabídkou, která může předplatitelům usnadnit předvánoční shánění. Noví...

25. listopadu 2025  13:42

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 244 volných pozic

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

25. listopadu 2025  13:26

Thunbergové zakázali vstup do Benátek. Obarvila tam vodu na zeleno

Kanál vedoucí skrze italské Benátky byl obarven na zeleno při protestu hnutí...

V italských Benátkách a dalších městech se zbarvily vodní plochy do zelena. Může za to hnutí Extinction Rebellion, v češtině známé taky jako Rebelie proti vyhynutí, které se v Itálii snažilo...

25. listopadu 2025  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.