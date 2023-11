Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Budeme válčit s jadernou velmocí, jak nás na to připravuje vrchní šéf české armády? Vyloučit to samozřejmě nikdy nelze, ale bylo by asi lepší takové debaty vést za zavřenými dveřmi, píše ve svém komentáři pro MF DNES Andor Šándor, bezpečnostní poradce a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby.