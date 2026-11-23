Zůna (za SPD) odvolal Haratka z velení kybernetických a informačních sil začátkem listopadu. Od prosince má generál působit jako poradce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená.
|
Ministr Zůna prosadil odvolání generála Haratka z velení kybernetických sil
„Vše dokresluje aktuální nelogika počínání generála Haratka. Nejdříve žádá nestandardně o zkrácení služebního závazku. Když chtěl předčasně svléknout uniformu, logicky tak chtěl ukončit působení ve velení své jednotky. To mu nevadilo. Nyní mu ale vadí, že by měl být přemístěn a služebně zařazen na jinou funkci. Voják ale slouží tam, kde ho armáda potřebuje,“ uvedl Zůna. Haratek již dříve serveru Seznam Zprávy řekl, že proti rozhodnutí podal rozklad, neboť nesouhlasil s postupem ministra.
S Haratkovým působením jsou spojeny spory kolem armádních cvičení Karel a Volby 2025. Poslanec Pavel Růžička (ANO) v minulosti tvrdil, že armáda při těchto aktivitách neoprávněně shromažďovala informace o politicích.
|
Šachy na ministerstvu obrany. Rozvoj sil povede generál Šnajdárek
Případy se zabývaly armádní inspekce a Vojenská policie. Zůna dříve uvedl, že nebylo zjištěno spáchání trestného činu, armáda však dále prověřovala možné porušení vnitřních předpisů. Haratek i bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka obvinění ze zneužití armádních kybernetických sil tehdy odmítli.
Zůna označil případ armádních cvičení za jeden z vážných problémů, které zůstaly nevyřešené z doby působení Řehky. Tehdejší šéf armády vinu v reakci odmítl s tím, že by ministr měl jasně říct, o jaké problémy jde. Podle Řehky, který byl letos zvolen senátorem za STAN, někdejší vedení armády problémy nepřehlíželo.
Způsob Haratkova odvolání a jeho veřejná prezentace podle něj vyvolávají pochybnosti, zda za rozhodnutím nestály politické motivy. Ty podle něj posiluje i skutečnost, že Haratkovi veřejně vyjádřilo důvěru současné velení armády.
|
Česko chystá nákup systémů protivzdušné obrany. Babiš v Izraeli dostal nabídku
Zůna považuje za naprosto nepřijatelné, aby armádní cvičení vycházela ze skutečné politické situace a konkrétních aktérů v České republice. Podobná cvičení se podle něj mají provádět výhradně na hypotetických scénářích, nikoliv bez politické kontroly na základě reálných poměrů v zemi.
Pravomoc ministra přijímat personální rozhodnutí Řehka respektuje. „S touto pravomocí je ale spojena také odpovědnost za jejich důsledky. Armáda potřebuje stabilitu a důvěru, ne politické hry,“ řekl Řehka.