Index uvádí hodnocení od nuly, což je naprostá nerovnost mezi muži a ženami, do 100, což by byla naprostá rovnost. V letošním hodnocení dosahuje ČR 53,2 bodu. To je třetí nejhorší výsledek po Kypru a Maďarsku. Situace se v České republice zlepšuje pomaleji než v průměru EU. V uplynulých deset letech se hodnocení země zlepšilo o 5,2 bodu, průměr EU o 7,4 bodu.
Umístění ČR je podle indexu „dané nízkými výsledky v oblasti práce (26. místo), moci (25. místo) a času (24. místo)“. Kategorie čas měří například to, kolik hodin ženy ve srovnání s muži věnují péči o děti či domácnost.
Nejlepšího umístění, na 16. místě, pak ČR dosahuje v kategorii vzdělání a vědomostí. V kategorii moci by v příštím roce mohlo nastat zlepšení vzhledem k většímu počtu letos zvolených poslankyň. Letošní vydání indexu čerpá převážně z údajů za rok 2024.
Celkové hodnocení Evropské unie letos dosáhlo 63,4 bodu. Čtyři státy EU dosahují výsledku nad 70 bodů - Švédsko, Francie, Dánsko a Španělsko. EIGE v celounijním hodnocení poukazuje například na přetrvávající příjmovou nerovnost.
Podle zprávy ženy stále vydělávají o 23 procent méně než muži. Kdyby chtěly rozdíl dorovnat, musely by pracovat v jednom roce 15 měsíců a 18 dnů. „Je nutné, aby se mzdová rovnost stala realitou, vytvořit pečovatelské systémy, které by nejen uvolnily ženám čas, ale také by rovně rozdělily břemeno s jejich partnery,“ uvedla ředitelka organizace Carlien Scheeleová.
Druhé nejvyšší hodnocení přitom index pro celou EU vykazuje právě v kategorii peníze, která sleduje rozdíly příjmů z práce či důchodů. Vůbec nejlepší výsledek má index v kategorii zdraví a nejnižší v oblasti moci, která mapuje například podíl žen ve vysokých funkcích ve státním i soukromém odvětví. Za posledních deset let se však právě v této oblasti hodnocení zvýšilo nejvíce. Mírné zhoršení naopak za deset let zaznamenala právě dělba péče o děti, blízké a domácnost či kategorie vzdělání.