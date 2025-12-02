Česko je třetí od konce. V genderové rovnosti se mu v rámci EU moc nedaří

  17:47
Česká republika je na cestě k rovnosti mezi ženami a muži zhruba na půli cesty. Ve srovnání se zeměmi EU je ale třetí nejhorší. Uvádí to letošní vydání Indexu genderové rovnosti, který připravuje Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE). Podle něj stále přetrvává silné znevýhodnění žen například na unijním trhu práce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Index uvádí hodnocení od nuly, což je naprostá nerovnost mezi muži a ženami, do 100, což by byla naprostá rovnost. V letošním hodnocení dosahuje ČR 53,2 bodu. To je třetí nejhorší výsledek po Kypru a Maďarsku. Situace se v České republice zlepšuje pomaleji než v průměru EU. V uplynulých deset letech se hodnocení země zlepšilo o 5,2 bodu, průměr EU o 7,4 bodu.

Umístění ČR je podle indexu „dané nízkými výsledky v oblasti práce (26. místo), moci (25. místo) a času (24. místo)“. Kategorie čas měří například to, kolik hodin ženy ve srovnání s muži věnují péči o děti či domácnost.

V platech doženou současným tempem ženy muže až za 134 let, zjistila studie

Nejlepšího umístění, na 16. místě, pak ČR dosahuje v kategorii vzdělání a vědomostí. V kategorii moci by v příštím roce mohlo nastat zlepšení vzhledem k většímu počtu letos zvolených poslankyň. Letošní vydání indexu čerpá převážně z údajů za rok 2024.

Celkové hodnocení Evropské unie letos dosáhlo 63,4 bodu. Čtyři státy EU dosahují výsledku nad 70 bodů - Švédsko, Francie, Dánsko a Španělsko. EIGE v celounijním hodnocení poukazuje například na přetrvávající příjmovou nerovnost.

Žena patří k plotně, muž ať vydělává. Češi se stereotypů zbavují jen pomalu

Podle zprávy ženy stále vydělávají o 23 procent méně než muži. Kdyby chtěly rozdíl dorovnat, musely by pracovat v jednom roce 15 měsíců a 18 dnů. „Je nutné, aby se mzdová rovnost stala realitou, vytvořit pečovatelské systémy, které by nejen uvolnily ženám čas, ale také by rovně rozdělily břemeno s jejich partnery,“ uvedla ředitelka organizace Carlien Scheeleová.

Druhé nejvyšší hodnocení přitom index pro celou EU vykazuje právě v kategorii peníze, která sleduje rozdíly příjmů z práce či důchodů. Vůbec nejlepší výsledek má index v kategorii zdraví a nejnižší v oblasti moci, která mapuje například podíl žen ve vysokých funkcích ve státním i soukromém odvětví. Za posledních deset let se však právě v této oblasti hodnocení zvýšilo nejvíce. Mírné zhoršení naopak za deset let zaznamenala právě dělba péče o děti, blízké a domácnost či kategorie vzdělání.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Největší skvrna na Slunci za desetiletí je vidět pouhým okem, vyvolá polární záři

Detail sluneční skvrny 4294-4296 ve srovnání s velikostí Země a Jupiteru...

Magnetické pole Slunce způsobilo na jeho povrchu obrovskou skvrnu, kterou lze v následujících dnech výborně pozorovat. Brněnská hvězdárna na svých stránkách upozornila, že ač je to podívaná za...

2. prosince 2025  17:49

2. prosince 2025  17:47

Adept na ministra se na Hradě omlouval za češtinu. Mluví jí měsíc, zažádá o občanství

Ke konzultacím k prezidentu Petru Pavlovi přišel kandidát na ministra dopravy...

Kandidát do vlády na ministra dopravy Ivan Bednárik překvapil po setkání s prezidentem Petrem Pavlem tím, jak omlouval svou češtinu. „Promiňte, pokud přemýšlím nad správnými slovy. Česky mluvím tak...

2. prosince 2025  13:13,  aktualizováno  17:44

Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámilo pět stran příští opozice

Zástupci pěti stran budoucí opozice pojedou příští týden na Slovensko, protože...

Budoucí parlamentní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů se rozhodla, že uspořádá příští týden vlastní cestu na Slovensko a vlakem. Strany bývalé pětikoalice, které tvořily původně vládu Petra...

2. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  17:35

Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě

Kolona vozidel, která do Kremlu přepravuje americkou delegaci. (2. prosince...

Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským vládcem Vladimirem Putinem zejména o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  17:27

V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...

Krajský soud v Hradci Králové v úterý vynesl rozsudek nad 6 z 20 obžalovaných v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. Šestice patřila k operátorům call centra v Oděse,...

2. prosince 2025  17:26

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Bude se mstít za tankery

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...

Prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Rusko nechce válku s evropskými mocnostmi, ale je připraveno bojovat, pokud by Evropa chtěla přímý konflikt s Moskvou. Šéf Kremlu rovněž uvedl, že Rusko...

2. prosince 2025  16:56,  aktualizováno  17:21

Boris Šťastný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé...

Lékař a podnikatel Boris Šťastný se díky úspěchu ve volbách po dvanáctileté pauze vrátil do Poslanecké sněmovny. Stihl mezitím změnit barvy a jako kandidát Motoristů se uchází o nově zřizované...

2. prosince 2025  17:18

Pokuta půl miliardy. Obrana žaluje zbrojaře kvůli neprůstřelným vestám

Ilustrační snímek

Ministerstvo obrany podalo v polovině října žalobu na zbrojařskou firmu STV Group kvůli nákupu neprůstřelných vest. Spor trvá už několik let, armáda odmítala vesty převzít kvůli sporům o kvalitu....

2. prosince 2025  16:59

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:50

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:34

