Strana GEN má ustavující sněm. Mířím na výsledek přes 5 procent, říká Ryvola

Exministr financí Miroslav Kalousek už loni předpovídal, že zklamané pravicové voliče by mohla oslovit nová politická strana, která by představila své plány někdy v lednu nebo únoru, tedy pár měsíců před volbami do Sněmovny. Pokusit se o to chce radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola, jehož nová strana GEN (Generace, ekonomika, naděje) má v pondělí ustavující sněm v centru Prahy.