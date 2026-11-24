Gazdík v kauze Dozimetr nefiguruje jako obžalovaný ani podezřelý, vystupuje jako svědek. Přesto ho aféra v červnu 2022 stála politické funkce.
Kvůli kontaktům se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, kterého obžaloba označuje za hlavu organizované zločinecké skupiny, rezignoval na post ministra školství i místopředsedy hnutí STAN. Podle policie se s Redlem scházel ve své kanceláři, strávili spolu víkend v Alpách, řešili spolu mediální obraz hnutí STAN a komunikovali přes zašifrovaný telefon.
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„Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU,“ uvedl tehdy. Jak krátce před rezignací řekl, styky s Redlem považuje za chybu. „Nebo naivitu, což je u politika také chyba. To je vše, čím se cítím být vinen. Určitě ne účastí na zločinném spolčení. Nic jsem neukradl, nikomu jsem nepřihrál žádný byznys,“ dodal.
Podle obžaloby organizovaná skupina vedená podnikatelem Redlem systematicky obsazovala klíčové posty v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).
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Zatímco Redl i Hlubuček vinu u soudu odmítli, někteří další aktéři – například podnikatel Pavel Kos nebo další spolupracující obvinění – se doznali či uzavřeli dohody o vině a trestu.
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2. listopadu 2026