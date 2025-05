V posledních dnech se objevilo několik iniciativ, například francouzsko-britsko-kanadská či švédská s podporou dalších více než 20 zemí, které Izrael vyzývají ke zvýšení humanitární pomoci a k zastavení vojenských operací v Pásmu Gazy. Česko se zatím k žádné takové iniciativě nepřipojilo.

Pavel řekl, že s některými kroky izraelské vlády se Česko ztotožnit může, ale s některými určitě ne a v takovém případě by bylo správné dát to najevo. Cílem podle prezidenta vždy bylo poskytovat humanitární pomoc. Dlouhodobým cílem, který jediný může přinést mír a klid do regionu, je pak podle hlavy státu dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

„Myslím, že jakékoli hledání kliček nám nepomůže. Měli bychom zcela jasně říct, že humanitární ohledy jsou pro nás důležité, ať se týkají kohokoli,“ dodal Pavel.

Humanitární pomoc pro Gazu

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) dnes prohlásil, že Česko podporuje dodávky humanitární pomoci pro Pásmo Gazy. Je ale podle něj třeba zajistit, aby se nedostala do rukou palestinského teroristického hnutí Hamás. O humanitární pomoci pro Gazu Lipavský podle svých vyjádření nedávno hovořil i se svým izraelským protějškem.

Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové by se pomoc do Gazy měla dostat co nejdříve, na hranicích čekají tisíce kamionů. Izraelské rozhodnutí vpustit do oblasti jen část pomoci je podle ní jen kapkou v moři a nestačí to.

„Určitě podporujeme humanitární pomoc pro Gazu, určitě podporujeme kroky, které teď učinil Izrael. Myslím si, že to je správný krok,“ řekl českým novinářům v Bruselu Lipavský. Jenom v loňském roce podle něj Česko přes ministerstvo zahraničí poskytlo Pásmu Gazy humanitární pomoc ve výši 20 milionů Kč, šlo především o potravinovou pomoc.

„Na druhou stranu musíme tu pomoc zorganizovat takovým způsobem, aby nemohla vyživovat Hamás, teroristickou organizaci, která neustále pokračuje v útocích na Izrael,“ dodal český ministr.

Izrael od 2. března znemožňoval přísun jakýchkoliv dodávek do Pásma Gazy, včetně humanitární pomoci, přičemž dlouho tvrdil, že v oblasti je potravin dostatek z období před vyhlášením blokády. Cílem tohoto postupu bylo podle vlády vyvinout tlak na palestinské teroristické hnutí Hamás, aby propustilo zbývající rukojmí.

V neděli Izrael spustil novou rozsáhlou pozemní ofenzivu na severu i jihu Pásma Gazy v rámci již ohlášené a zahájené vojenské operace nazvanou Gedeónovy vozy. Server The Times of Israel s odvoláním na nejmenované izraelské činitele uvádějí, že cílem nové ofenzivy je „zcela dobýt“ Pásmo Gazy, udržet toto území, a přesunout palestinské civilní obyvatelstvo dál na jih.