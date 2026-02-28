Umělecké aukce se přesouvají na internet. Pro kupce je to výhodnější, říká galerista

Neztrácí aukce trochu kouzlo, když všechno probíhá elektronicky?
Naopak. Máte výhodu, že jste doma, a když se blíží vaše položka, tak klidně dražíte. Zatímco na sálové aukci sedíte několik hodin a víte, že nemůžete odejít, protože vám někdo zasedne místo nebo vám to, nedej bože, uteče. Doma prostě můžete chodit, obrazně řečeno, v trenýrkách, uvařit si kávu, popíjet dobré víno a dvě minuty předtím přijít a sednout si, udělat ťuk, a máte to vydražené. Bohatší klienti chtějí být většinou v anonymitě, nechtějí nikde sedět. Můžou trávit neděli doma. Dřív byla aukce událost, lidi se na to těšili, ale nyní je aukcí tolik, že už by to nikdo fyzicky nezvládl. Takže si myslím, že internet některým lidem hodně zjednodušil jejich koníček, sbírání umění.
Jak to myslíte?
Když se podívám, kdo si na internetu prohlíží naši aukci, tak vidím tři lidi na Slovensku, dva lidi na Bali, jeden je v Austrálii, dva asi lyžují někde v Itálii, tři jsou v Rakousku. V životě bychom netrefili termín, abychom uspokojili všechny. Dřív byla problém i cesta, uvázli jste někde na brněnské dálnici a nevydražili jste to. Dneska jsou úplně v pohodě, přijde vám tři čtvrtě hodiny před aukcí mail nebo zpráva, že začíná aukce. Internet dává spoustu možností.
|
Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude
Kolik děl máte v aktuální aukci, která končí v úterý?
Je tam zhruba 250 děl a čeká na to zhruba 5 000 registrovaných klientů, kteří už se na to těší.
To není málo.
Jsme s projektem Aukceaukci.cz jednička na internetovém trhu už čtvrtý rok po sobě. Začali jsme to s kolegyní dělat v době covidu, zavřely se galerie a my jsme nevěděli, co budeme dělat. Prodávat cenné umění na prázdné ulici dost dobře nejde. Kolegyně Aneta Ondráčková přišla s nápadem internetové aukční síně. V květnu 2021 jsme ji založili.
Uvěřili opatrní dražitelé?
Průlom nastal, když se online začala v aukcích dražit jména jako Kupka nebo Picasso. Na díla dražená online je možné se doptat, vyžádat si znalecký posudek nebo certifikát a koneckonců se na ně dá přijít podívat fyzicky.
Díla, která jdou do aukce, vystavujete u vás v galerii na Malé Straně. Kolik lidí se přijde podívat?
Z 5 000 registrovaných lidí sem přijde tak deset procent.
Co zajímavého už se u vás v aukci vydražilo?
Úžasný olej od Václava Radimského Zaplavené louky u Seiny z pozůstalosti Emy Destinnové. Prodal se za více než tři miliony korun. Podařilo se nám prodat dvě mimořádná plátna Františka Foltýna. To je vynikající autor české moderny.
Aktuální aukce končí v úterý, co v ní nabízíte?
Třeba nádherný skleněný několikrát vystavený objekt Studna od Václava Ciglera. Za pozornost rozhodně stojí také obraz Václava Radimského Svítání na Labi nebo mimořádné velké plátno Míly Doleželové Svatba. Ale máme tu i olej Kamila Lhotáka V neděli navečer u jatek na Praze VII – tam je vyvolávací cena milion dvě stě tisíc korun. Milionová je i Letní kytice od Václava Špály. Ale máme tu i obrazy s krásným příběhem. Třeba Vlek s lyžaři v Rokytnici nad Jizerou od Josefa Jíry. To je přímý dar od autora za pomoc při ošetření nohy při pádu z lyží. Ale těžko vybírat, ze známých jmen dražíme i Františka Tichého, Michala Rittsteina, Vlastimila Beneše, Stanislava Diviše nebo Martina Janeckého. Také nedávno vystavovaná Pařížská škola má v aukci své zástupce – Otakara Kubína nebo Jiřího Karse. Nepřehlédnutelný je i obraz Náhrobek Jana Nepomuckého v katedrále svatého Víta od Oldřicha Blažíčka.
|
Nejasné obrazy vyřazujeme z prodeje, říká galerista Jakub Sluka
Máte rád Zdeňka Buriana, jde do aukce i něco od něj?
Uspořádal jsem mu přes dvacet výstav. Sběratelé to vědí, takže jeho práce často končí u nás. Tentokrát nabízíme mimořádnou věc, obálku ke knize J. V. Friče Dlouhý lovec. Je to z jeho nejlepšího období. Cena se už vyšplhala ze sedmdesáti tisíc na sto šedesát.
Zaujala mě malá socha u vchodu, to je Triga z Národního divadla?
Je to odlitek z původního sádrového odlitku Národní galerie. Sousoší Trig od Bohumila Schnircha.
Jak se k vám obrazy dostávají?
Dennodenně nás kontaktují lidé, kteří chtějí prodat obraz. Někdy se domluvíme hned, jindy o zařazení díla do aukce jednáme i několik měsíců. Stejně tak nás oslovují zájemci o konkrétní umělce.