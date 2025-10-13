„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

„Když Filip Turek vstoupil do politiky, dal mi svoje heslo na FB a řekl: Koukni, jestli tam nemám něco závadného a promaž to, znáš mě, mám blbej humor, a ve dvaceti jsem ho měl taky, v dnešní hyperkorektní době se ani to neodpouští,“ napsala si Sedláčková na Facebook v sobotu dopoledne.
Sedláčková se tím chtěla Turka zastat a vyvrátit, že by Turek psal rasistické, sexistické a homofobní příspěvky nebo používal nevhodné narážky na Hitlera a Mussoliniho, jak o tom informoval v pátek večer Deník N. Mezitím se ale ukázalo, že v mazání historie Turek se Sedláčkovou důslední nebyli a některé podobně laděné příspěvky na jeho sociálních sítích zůstaly.
Můžete popsat, co za facebookové posty Filipa Turka jste mazala?
Určitě. Řeknu to velmi jednoduše. Byl to černý humor a takové ty blbé vtipy. Taky jsem tam ale něco nechala. Podle mě tam pořád má post, kde si vyfotil, že v televizi kouká na satirickou komedii dělající si legraci z Hitlera. Myslím, že se to jmenuje Už je tady zas. Napsal k tomu, že větší romantika už to být nemůže, nebo něco takového. Z dnešního pohledu to je za hranou, já to tam ale nechala, protože mě to prostě přišlo jako dobrý vtip. Byla to ale chyba, bylo by lepší smazat všechny tyto věci. Tím, že znám humor Filipa Turka, který je velmi černý, tak jsem tam některé věci nechala. Chtěla jsem ty sítě nechat autentické. Stoprocentně ale můžu odpřísáhnout, že žádný post typu o popálené Natálce jsem tam neviděla ani nesmazala (podle Deníku N měl Filip Turek napsat o zraněné romské holčičce Natálce, že „popálené cikáně je polehčující okolnost“ – pozn. red.). Jestli tam někdy byly, musel je smazat někdo jiný.
|
Turek byl kvůli screenům na policii už po eurovolbách. Nic závadného nenašli, tvrdí
Tím se teď bude zabývat policie, jestli jsou tyto příspěvky pravé. Nově se vynořily některé jeho nesmazané příspěvky, které taky působí problematicky. Vraždu padesátky muslimů na Novém Zélandu nazval „úklidem“, v jednom komentáři psal: „Do pece s takovými studenty, hlavně ať si platí školné za své. Špína levičácká.“ Na tyto příspěvky jste nenarazila?
Nevybavuju si je, nečetla jsem je. Přiznám se, že zpětně nečtu, co vychází. Já jsem tam něco, co teď vyšlo, hledala a nenašla jsem to tam. Nemám na to žádné nástroje, AI technologie a podobně. Já to už ale ani nečtu. Před eurovolbami jsem zaznamenala, že vyšlo několik příspěvků, které napsal, já je viděla, ale byly přehnané a podvržené. Vycházelo to z reálných základů, ale bylo to doupravené. Proto to nečtu, mě to nezajímá. Mě vždycky zajímá zdroj a důkaz. Už jsem zažila tolik křivých kampaní na Filipa Turka v evropských volbách i potom v Europarlamentu, kde jsem byla součástí jeho kanceláře. Viz íránská kauza (Turek se sešel se zástupcem íránského režimu, který podporuje terorismus, podle Turka šlo o návštěvu vyplývající z jeho členství v unijní Delegaci pro vztahy s Íránem – pozn. red.). Takže já jsem vůči tomu úplně rezistentní.
A ty zmíněné příspěvky, ve kterých píše, že vražda byla úklid a
Gabriela Sedláčková
Vedla kandidátku Motoristé sobě v Olomouckém kraji jako nestranička.
Moderuje diskusní show s Filipem Turkem na VOX TV Po žních k Turkovi. Pro Turka pracovala i v Evropském parlamentu.
V minulosti byla členkou Konzervativní strany (KONS).
Angažuje se ve Společnosti pro obranu svobody projevu. Jejím zakladatelem je autor populární hry Kingdom Come Daniel Vávra.
studenty by poslal do pece, vám přijdou v pořádku? To byste označila taky za černý humor?
Všichni vědí, že pracuji ve Společnosti pro obranu svobody projevu. Já bych nikomu zpětně a retrospektivně neprocházela příspěvky a vsadím se s vámi, kdybychom to udělali u všech ostatních politiků, najdeme tam věci, které se nám z dnešního pohledu zdají hrozné. Doba postupuje k naprosté hyperkorektnosti. Dnes by mi 90 procent lidí řeklo, že v České sodě není humor. Pro mě to humor pořád je, já takto byla prostě vychovaná, že humor ani fantazie nemá mít hranic. Já vím, že Filip často používá specifický smysl pro humor…
Takže tyto komentáře jsou podle vás taky humorné?
To nevím, musela bych je vidět v souvislosti s tím ostatním. Nevím, na co reagoval. Když jsem Filipovi příspěvky mazala, často reagoval na něco, co bylo cíleně vyhrocené. Když to vytrhnete z kontextu působí to hrozně divně. Já bych to samozřejmě Filipu Turkovi nedoporučila psát vůbec. On to moc dobře ví a taky by je dneska nepsal. Když ale psal něco v roce 2010 nebo i 2020, tak tehdy ještě nepřemýšlel, že půjde do politiky.
Komentář o těch studentech do pece psal k příspěvku, který se týkal postoje studentů ke klimatické změně.
Jasně. Prostě nějakých klimatických ekologů. Rozumím.
|
Pokud se potvrdí pravost výroků Filipa Turka, bude to zásadní problém, řekl Pavel
Jak hluboko do historie jste při mazání Facebooku Filipa Turka šla?
To vám neřeknu úplně přesně, ale určitě na konec. Nevím, od kdy měl Facebook založen. Já jsem opravdu smazala…já si to přesně nepamatuju, mazala jsem to na přelomu roku 2023 a 2024. Předtím než oznámil kandidaturu. Nepamatuju si, co jsem já přesně psala před dvěma lety, natož abych si pamatovala tohle. Myslím si, že to bylo někdy do roku 2009. Tak nějak. Prostě tak dlouho, jak měl Facebook založený. Říkám ale, že už se projevilo, že jsem udělala chybu a nesmazala jsem úplně všechno včetně vtipů, sprostých slov a nadávek, co tam napsal. Mě to prostě za hranou nepřijde. Podívejme se na spoustu jiných veřejných osobností a politiků. Píší, že si přejí Zemanovu smrt. Novinář Tomáš Etzler vyhrožuje všem. V porovnání s tímto mi Filipovy příspěvky nepřišly za hranou.
Je to srovnatelné? Tomáš Etzler není kandidátem na ministra zahraničí.
Proto jsem mluvila i o politicích. Já je nechci konkrétně jmenovat. Když se podíváte na sociální síť X, určitě to tam najdete sama.
Stojíte tedy za Filipem Turkem? Myslíte si, že by měl být kandidátem na ministra zahraničí?
Stojím za ním právě proto, že ho znám. Je to velmi dobrý kandidát na diplomata. Myslím si, že by byl v té funkci přes to všechno, co se tady účelově děje, perfektní.
Nevidíte v tom reputační problém? Myslíte, že v zahraničí budou mít pochopení pro to, že má „specifický černý humor“ a psal to v době, kdy nad vstupem do politiky nepřemýšlel?
Už jsme úplně to samé zažili před eurovolbami. Můžu vycházet pouze z vlastní zkušenosti. Tím, že jsem byla součástí evropské kanceláře, tak vím, že se ho určité zájmové skupiny snažily poškodit ve světě i v minulosti. Nikdy to ničemu ale nevadilo, protože Filip Turek jedná velmi profesionálně a velmi diplomaticky. Myslím si, že retrospektivně soudit jakékoliv příspěvky, ještě takto účelově zveřejněné před sestavením vlády, je cílem nějakých skupin, které nechtějí, aby usedl ve vládě a na ministerstvu zahraničí. Já za ním plně stojím a jsem si jistá, že za ním plně stojí Motoristé sobě. Včera to stejné řekl předseda Petr Macinka u Václava Moravce.
Nezvažujete ve straně, že byste Andreji Babišovi nabídli na post ministra zahraničí někoho jiného?
Nejsem součástí vyjednávacího týmu a dokud se neuzavřou vyjednávání o vládě mezi panem Babišem a panem Macinkou, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Já ty informace ani nemám. Osobně to ale nezvažuji a ani to není v mojí kompetenci. Z našeho poslaneckého klubu ale vnímám, že Motoristé sobě nic takového nezvažují a za Filipem Turkem plně stojí. Jsme přesvědčeni o tom, že je to účelová kauza.
Na závěr se ještě zeptám, proč heslo ke svému Facebooku dal zrovna vám, abyste mu jej promazala?
Měli jsme k sobě blízký vztah jako kolegové. Byla jsem zároveň jeho ředitelkou komunikace. Dohodli jsme se, že nastoupím do jeho bruselské kanceláře. Znali jsme se už tři roky. Tři roky jsem ho zpovídala v pořadu Po žních k Turkovi. Věděli jsme, že názorově k sobě máme blízko. Měli jsme k sobě důvěru. Filip ví moc dobře, že jsem loajální a důvěryhodný člověk, proto dal to heslo mě. A upřímně, změnil ho až nedávno a ani mu nepřišlo podivné, že to heslo mám. Já to ale nijak nezneužívala. Takže z toho důvodu. Samozřejmě ale nevím, jestli to heslo nedostal někdo jiný. Já ho dostala vyloženě za tímto účelem. Studuju politický marketing na politologii a dokonce současní vládní představitelé nám tam říkali, že je vhodné internetovou stopu smazat. Vždycky je lepší celý profil vymazat a založit nový. Dneska by se to jevilo jako lepší nápad.