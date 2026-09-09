„Pan Paroubek je výborný, těším se na souboj s ním,“ prohlásil při uvedení bojové organizace na trh pětasedmdesátiletý bývalý republikánský poslanec Miroslav Sládek. S o rok mladším expremiérem Jiřím Paroubkem se má podle tvrzení pořadatelů utkat v souboji podle speciálních pravidel.
Někdejší předseda sociálních demokratů svou účast na celém projektu nejdříve potvrdil, následně ale z první tiskové konference G MMA odešel ještě před zakončením.
Machmud Muradov se má postupně utkat s šesti členy romské rodiny Kotlárů. Za tento zápas si přijde až na sedm milionů korun.