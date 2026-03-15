Pacienti čekají na fyzioterapii měsíce. Léčba se tím může výrazně zkomplikovat

„Když jde pacient oficiální cestou, dostane se k odborníkovi zhruba za dva až tři měsíce,“ popsal vedoucí kliniky rehabilitačního lékařství Barna Medical Miloš Barna. Podle něj se pak čekání dál prodlužuje i při objednání na samotnou rehabilitaci. „V praxi na vás tak čtyři měsíce nikdo nesáhne. To je hrozné,“ dodal.
Největší problém podle něj není jen délka čekání sama o sobě, ale i to, že pacient mezitím často zůstává bez jasného vedení, jak s potížemi pracovat.
Právě návaznost mezi lékařem, fyzioterapeutem a pacientem označuje Barna za jednu z nejdůležitějších součástí léčby. Podle něj péče nemůže dobře fungovat bez pravidelné komunikace a bez toho, aby pacient přesně věděl, co má dělat po vyšetření.
Častým problémem je podle něj i to, že lidé cviky po čase přestanou dělat, protože si je nepamatují nebo ztratí motivaci. Jednou z výhod kliniky je tak i práce s umělou inteligencí nebo s mobilní aplikací, která pomáhá pacientům s cvičením.
Stále častěji vyhledávají pomoc i děti
Vedle léčby už vzniklých obtíží proto odborníci zdůrazňují význam prevence. Ta se netýká jen dospělých se sedavým zaměstnáním, ale stále více i dětí. U nich se nejčastěji řeší vadné držení těla, skolióza, plochonoží nebo takzvané růstové bolesti.
Prevence má zvláštní význam i u mladých sportovců, u nichž mohou špatné pohybové návyky nebo přetížení vést k dlouhodobým problémům.
Důležitou roli přitom nehrají jen trenéři a lékaři, ale i rodiče. Právě ti podle Barny často rozhodují o tom, zda se problém začne řešit včas. „Snažíme se zaangažovat i rodiče, aby viděli, že když se dětem něco stane, nemusí jen na traumatologii, ale že je důležitá i následná komplexní péče,“ uvedl. Smyslem prevence je podle něj děti i jejich rodiny naučit základům regenerace, správného pohybu a včasnému rozpoznání potíží.
Léčba pomocí antigravitačního pásu
Pokud už lidé fyzioterapii vyhledají, nejčastěji přicházejí s bolestmi zad, výhřezy plotének, bolestivým ramenem, poraněním kotníku nebo natrženými svaly.
Významnou skupinu tvoří také pacienti po úrazech a operacích pohybového aparátu. Barna upozorňuje, že u řady obtíží rozhodují první týdny. U akutních stavů se podle něj může rychlé zahájení léčby výrazně promítnout do délky rekonvalescence.
Specifickou skupinou pacientů kliniky jsou také lidé s vyšší tělesnou hmotností, u nichž se obtíže často spojují s artrózou, bolestmi kolen, kyčlí nebo omezenou pohyblivostí.
Právě u nich bývá běžný pohyb bolestivý, a tím se celý problém ještě prohlubuje. Jednou z možností, jak jim pohyb usnadnit, je antigravitační pás, který pomocí regulovaného tlaku vzduchu odlehčuje část tělesné hmotnosti až o 80 procent. Pacient tak může začít chodit nebo cvičit s menší zátěží a tím pádem i menší bolestí.