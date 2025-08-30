„Chtěl bych něco dělat, ale nevím co. Nevím, kde začít, a jestli to zvládnu.“ Chodí za vámi lidé s podobnými obavami?
Primárně ke mně chodí lidé, kteří potřebují pomoci s různými bolístkami anebo se chtějí cítit lépe. Ale ano, často se dostáváme i k tématu, jakou cestu zvolit k tomu, aby nás nic nebolelo.
Největším limitem jsme si dost často my sami. Říkáme si, že něco nestíháme, nezvládneme. Nevíme, pro co se rozhodnout. Vnímám, že na to má velký vliv naše okolí – trendy, sociálních sítě, výzvy, srovnávání. A najednou nevíme, co vlastně dělat, kde začít, protože jsme zahlceni protichůdnými informacemi a přístupy. A ze zkušenosti bych ještě doplnil, že vnímám jako přínosné i zamyšlení se nad tím, že ženské a mužské tělo reaguje odlišně na výběr pohybových aktivit.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Myslím, že našemu tělu bychom měli naslouchat i z pohledu přirozenosti. Tedy, že příroda vytvořila ženu pro spolupráci, péči a jemnost. Muže zase pro ochranu, oporu a zajištění bezpečí. Muži mají proto v sobě rivalitu a jistou soupeřivosti mezi sebou. Tato rivalita by však nikdy neměla přerůst do boje či zákeřnosti.
PhDr. Petr Zahradník, Ph.D.
Osobně vnímám, že dnešní doba je charakteristická snahou o vyrovnání se žen mužům. Například také v bojových aktivitách, profesionálním sportu a podobně. Já dokážu pochopit tuto snahu o vyrovnání se, ale měli bychom si uvědomit, že tím nabouráváme onu přirozenost a velmi často se objevuje vyčerpání, psychická nepohoda, náchylnost ke zranění anebo chronické obtíže.
Jistě. Chceme výkon, dorovnat ostatní, vydržet tempo. Z toho, co říkáte, mi ale vyplývá, že léčivý je právě jen přirozený pohyb bez zbytečeného přetěžování se.
Přesně tak. Když se řekne „léčba pohybem“, neznamená to „zničit se pohybem“. Ale často to tak vypadá. Chodí za mnou lidé, kteří si dali nějakou výzvu, nadšeně a intenzivně začali cvičit bez předchozí přípravy a průpravy a výsledkem je, že ráno nemohou pro bolest vstát z postele. Měli bychom se stejně jako v životě trochu řídit „selským rozumem“. A pokud nejsme pohybově aktivní, měli bychom postupně, přiměřeně a pravidelně zatěžovat naši tělesnou schránku, aby se dokázala na změnu fyziologicky adaptovat.
Jak tedy podle vás vypadá zdravý přístup k pohybu?
Méně znamená více. Nemusíme být tři hodiny denně ve fitku. Stačí vědomě připomínat tělu základní věci – napřímení páteře, dech do břicha, uvolnění ramen. A pokud to obohatíme o dostatek přirozeného a pestrého pohybu, chůzi nebo funkční cvičení, tak naše tělo nám to vrátí bezbolestným stavem. V tomto ohledu je dobré pohyb přizpůsobit našemu životnímu stylu, vnitřnímu nastavení, ale také tomu, v jaké jsme kondici.
Přístup k tělu přirovnávám k péči o zuby. Děláme to pravidelně, automaticky a hlavně preventivně. Když si vybudujeme podobný přístup o „hygienu“ našeho těla, tak nemusíme spoléhat na žádné odborníky, fyzioterapeuty či lékaře.
Kde je rovnováha mezi zdravým pohybem a výkonem?
Když se podíváme na vrcholové sportovce, tak ti mají za sebou tým odborníků, kteří je udržují v provozu. Otázkou je, jestli tento způsob zatěžování těla je zdravý a dlouhodobě udržitelný. Extrémy nejsou zdravé a já jsem zastánce hledání rovnováhy v těle i v životě.
Ale není to o tom, že bych proti profesionálnímu sportu bojoval nebo ho zakazoval, i když mi jeden zkušený ortoped kdysi řekl: „Profesionální sport je výroba budoucích invalidů“. Měli bychom být tedy schopni rozlišit, jestli se bavíme o zdraví těla a mysli anebo o sportu, se kterým se pojí výkon, peníze a psychické vypětí. Nastavení naší mysli se totiž do držení těla, postavení kloubů a napětí svalů také velmi promítá, protože naše tělo je do velké míry ovlivňováno metabolickými a hormonálními procesy, které jsou s naším prožíváním úzce spjaty.
A umějí sportovci víc naslouchat vlastnímu tělu?
Nemohu to úplně generalizovat, ale obecně platí, že sportovci se více zajímají o to, aby jim jejich tělo umožnilo vykonávat sport či pohybovou aktivitu. Jsou tedy i do jisté míry vnímavější k signálům, které jim tělo vysílá. Práce s jejich tělem bývá snazší, bývají motivovanější, ale na druhou stranu s nimi také bývá složitější komunikace. Třeba když se jim snažíte vysvětlit, že v určité fázi potřebuje tělo regenerovat, a tedy upozadit výkon a zaměřit se na kvalitu. Někdy mi přijde, že každý mluvíme jiným jazykem.
Máte nějaký příklad „ukázkového“ sportovce, jehož pohyb je přirozený a zdravý i na pohled?
Myslím, že pro mnoho lidí je známý tenista Roger Federer. Již ukončil svou profesionální kariéru, ale ve světové špičce se pohyboval téměř dvacet let, netrpěl na mnoho zranění a pokud se podíváme na jeho pohyb, tak je to reklama na ladnost, eleganci a uvolněnost. Mohl by to být názorný příklad pro nás obyčejné lidi, jak vnímat pohyb, jak dokázat uvolnit pohyb v páteři či kyčlích už jenom když se zvedáme ze židle nebo když něco sbíráme ze země.
Tělo si pamatuje
S čím nejčastěji za vámi chodí lidé z běžné populace?
Nejčastěji s bolestmi zad a přidružených kloubů. Nejde jen o bederní páteř, častá je i krční nebo hrudní oblast. A s tím souvisí ramena, kyčle, kolena. Je to propojené. Samostatnou oblastí je pak péče o děti, kojence a jejich vývoj držení těla a pohybu.
Jsou bolesti čistě mechanické, nebo má roli i psychika?
Z mého pohledu to nemůžeme rozpojovat. Na jedné straně fyzické přetěžování nebo naopak nedostatek pohybu, na druhé psychické rozpoložení – stres, úzkost, napětí, vztahy. A to všechno se v těle zrcadlí.
Vidím, že v práci to někdy bývá jednodušší – máme nějaký úkol či problém, tak hledáme cestu, jak ho vyřešit a dříve nebo později se nám to podaří. Ale ve vztazích to bývá náročnější. V komunikaci s partnerem, dětmi, rodiči se nám cesta k trvalému klidu, pohodě a uvolnění spíše nedaří nacházet a naše tělo si všechno pamatuje. Stále více si uvědomuji a v ordinaci pozoruji, jak naše zdravotní problémy pramení z dlouhodobého stresu, tlaku a neutěšených mezilidských vztahů.
Může se tedy stát, že člověk přijde s bolavými zády, ale nakonec řešíte i jeho myšlení nebo vztahy?
Myslím, že lidé, kteří za mnou přicházejí už trochu očekávají, že se budu ptát i na to, jak se jim v životě daří. Bolest není jen o mechanice, ale i o životním stylu, myšlení, vyhodnocování věcí. Máme mnoho naučených vzorců v pohybu, ale také v našich projevech chování, aniž bychom si to uvědomovali. Myslím, že bychom měli začít uvědomováním si těchto projevů, jak v pohybu, tak v životě, abychom je mohli postupně měnit. A právě to může vést k trvalému životu bez bolesti a také klidu a spokojenosti.
Vztahy nám někdy dávají nejvíc, ale zároveň mohou i nejvíc brát.
Naprostý souhlas. Měli bychom se trochu do sebe zahloubat a sami si to vyhodnotit. V podstatě od početí žijeme v sociálních vazbách a vztazích. Pokud si s našimi nejbližšími rozumíme a zažíváme více radosti než starostí, tak nám to neuvěřitelným způsobem dodává životní energii. Na druhou nás neskutečně energeticky „vysává“, když se ve vztazích trápíme. A pak si to různými způsoby snažíme nahrazovat, ať jsou to zážitky, majetky anebo různé omamné látky. Ale bohužel je to jenom náhražka a naše vnitřní spokojenost a klid stále nepřichází.
To všechno pak přirozeně ovlivňuje i tělo...
Ano, a tělo na to reaguje. Lidské tělo je opravdu pravdivým zrcadlem našeho života a vztahů. Proto se investice do porozumění sama sobě, vztahům i komunikaci vrací v podobě zdraví, energie a chuti do života.
Dokonalý pohyb? Ten dětský
Vy se zabýváte i fyzioterapií nejmenších. Jak vypadá první vyšetření u kojenců a batolat?
Stejně jako u dospělých se musím zeptat na informace, které souvisejí s jejich stavem. Tedy u kojenců jsou to postřehy o těhotenství, porodu, poporodní adaptaci a podobně. Při samotném vyšetření mě osobně nejvíce zajímá komunikace a orientace miminka, kvalita pohybu a držení tělíčka v prostoru nebo oproti gravitaci. A pak ještě další testy, ale to už je spíše dle individuálních potřeb.
Jaké jsou tedy nejčastější problémy?
V naší ambulantní ordinaci se nejčastěji jedná o asymetrii či odchylku v psychomotorickém vývoji. Může to být například nestabilita těla v prostoru, úklon hlavy anebo asymetrie v opoře či pohybu dítěte. Tyto „nálezy“ se pak mohou následně řetězit a dokážou přispívat k různým obtížím v budoucnu. Ať už jsou to bolesti zad či kloubů anebo větší náchylnost na zranění a přetížení pohybového aparátu. Díváme se tedy na to, jak dítě fixuje zrakem, jak drží hlavičku, jak se otáčí, opírá o ruce. A podle toho navrhujeme rodičům cvičení nebo úpravy režimu.
A kde se vlastně ta „chyba“ ve vývoji vezme?
Pravděpodobně je to následek polohy dítěte v bříšku maminky, porodu a poporodního období. Je to období plné změn pro všechny a bývá poměrně náročné pro maminky, dítě i tatínka. V léčebném přístupu bychom pak měli zohlednit všechny vlivy, které se do celkového vývoje mohou promítat. Odborníci, tedy lékaři či fyzioterapeuti, by pak měli vyhodnotit, jestli je vývoj v pořádku a dítě potřebuje jen „doprovod“, nebo zda je nutný cílený terapeutický zásah.
Zajímavé je, že právě dětský pohyb považujete za ideální. Proč?
Protože je přirozený, zdravý, biomechanicky dokonalý. Dětské pohyby od určitého věku jsou v rovnováze, správně zatěžují klouby i svaly. A my dospělí se k tomu často musíme znovu vracet. Učíme se znovu vnímat, kde máme například lopatky, pánev, jak dýcháme do břicha, jak se napřímit. V podstatě znovu poznáváme vlastní tělo. Děti to umějí přirozeně, my to zapomněli.
Jak je to možné? Když jsme to kdysi uměli.
Naše tělo jednoduše reaguje na přibývající životní povinnosti, tlak prostředí a stres. Náš vrozený automat, který je přednastaven na ideální zatěžování svalů a kloubů se rozlaďuje výchovou, školou, prací a nároky společnosti. A my postupně zapomínáme, jak se tělo přirozeně chová. Proto každá práce s tělem ve smyslu uzdravení se, by měla začínat vnímáním vlastního těla, kde cítím napětí, jak dýchám, jak se pohybuju a tak dále.
A jak na ideální pohyb dospělého? Existuje nějaký univerzální návod?
Zmínil bych spíše nejčastější mylné představy o pohybu. Mnoho lidí totiž ví, že by měli chodit vzpřímení, ale jejich představa o napřímení je zaklonění hlavy, vypnutí hrudi a vysazení pánve. Ale přitom je to poměrně malý pohyb za temenem hlavy jako když nás někdo vytahuje jemnou silou jako loutku vzhůru a uvolnění ramen.
Anebo pokud se podíváme na dvouleté dítě, jak zvedá předmět ze země, tak pravděpodobně bude využívat hluboký dřep, kde bude mít napřímenou páteř. Ideální pohyb je takový, ve kterém je správné postavení kloubů a zapojení svalů. Toho často docílíme skrze malé pohyby anebo když se podíváme na malé děti, jak drží tělo v sedě, vestoje nebo při zvedání.
Takže tělo předává informace, ale odpověď může být někde jinde.
Lidské tělo musíme vnímat v kontextu života daného člověka. Organismus v podstatě tlumočí úroveň harmonie a spolupráce okolo něj. Jeden zkušený lékař pronesl větu: „Kdo léčí v místě bolesti, je ztracen“. Je to věta, která podtrhuje to, že pokud bolest, napětí nebo nemoc nezasadíme do celku, tak máme jenom omezené možnosti v cestě za dlouhodobým zdravím a životním klidem.
Z toho co říkáte mi připadá, že se člověk musí umět zastavit. To je ale
v dnešní době těžké. Co s tím?
Nedávno u mě byl jeden mladý pán, kterého bolelo rameno a oblast okolo lopatky. Začali jsme se bavit o tom, jak funguje v životě a povídá mi: „Mám manželku, dvě malé děti, hypotéku. Přijdu si jako ta myš v kolečku a doufám, že jednou bude líp.“ Bylo mu šestatřicet let a já jsem si říkal, jak se máme v tomto neustálém tlaku cítit zdravě?
Dnešní doba je náročná z vícero důvodů. Ať jsou to finance, tlak výkon, rychlost, soupeření mužů a žen. Člověk by si měl tak trochu poodstoupit od všeho a vyhodnotí si, kam chce především svou energii a čas investovat. Pak se nám může otevřít cesta ke klidnějším zítřkům.
Kdybyste měl doporučit jednu věc, kterou můžeme ještě dnes udělat pro své tělo, co by to bylo?
Bylo by toho více, ale pokud bych měl nyní vybrat jednu věc, tak to bude, ať si každý z nás udělá takovou svou interní tělesnou a pohybovou revizi. Jsou to otázky typu: Vnímám někde napětí po těle? Nadechuji se spíše pod prsní svaly anebo do břicha? Kolik pohybu během týdne mám? Jak pestrý je tento pohyb?
Odpovědi by nás měly navést k tomu, co můžeme změnit v našem přístupu k pohybu a našemu tělu obecně. Úžasné na tom je, že na to nepotřebujeme žádné peníze navíc. Stačí pozornost, vnímavost a následně zodpovědnost v dodržování si vytyčeného. Pokud chceme, můžeme pro své tělo udělat hodně. A ono nám to vrátí.