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Furt hlad, o pomoc se hodiny nedovoláte. Kamila Fouska v ústavu obrali o důstojnost

Markéta Lankašová
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Kancelář veřejného ochránce práv

Básník, DJ, výtvarník, oblíbený a vtipný společník i sportovec. To všechno o Kamilu Fouskovi při letmém setkání jen málokdo zjistí. Žije s těžkým tělesným postižením, které mu komplikuje pohyb rukou, je na vozíku a lidé mu obtížně rozumí, když mluví.

Jako dospělý se dostal do zařízení sociálních služeb daleko od domova. Po pár měsících přestával doufat, že se z něj dostane živý. Dny trávil o hladu, často v oblečení od vlastní moči, z něhož jej zaměstnanci i několik hodin odmítali vysvléknout. Práci asistentů v ústavu podle Fouska zastávali klienti, kteří „na tom byli lépe, byli samostatní a třeba mohli používat ruce“.

Prý kdyby měl každý zvonek, tak že by se nalítali a že si nechávají otevřené dveře do schodiště a mám zavolat, že mě uslyší. Ale zkuste se dořvat do jiného patra.

Kamil Fousek

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