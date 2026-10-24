Jako dospělý se dostal do zařízení sociálních služeb daleko od domova. Po pár měsících přestával doufat, že se z něj dostane živý. Dny trávil o hladu, často v oblečení od vlastní moči, z něhož jej zaměstnanci i několik hodin odmítali vysvléknout. Práci asistentů v ústavu podle Fouska zastávali klienti, kteří „na tom byli lépe, byli samostatní a třeba mohli používat ruce“.
Prý kdyby měl každý zvonek, tak že by se nalítali a že si nechávají otevřené dveře do schodiště a mám zavolat, že mě uslyší. Ale zkuste se dořvat do jiného patra.