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Filip Turek nabídl opustit post zmocněnce, dokud policie nevyšetří nehodu

Matěj Svěrák
Tereza Krocová
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  19:30aktualizováno  20:03
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek dal k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nevyšetří jeho nehodu v centru Prahy. Čestný prezident Motoristů se poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova střetl s nemocničním autem se zapnutými majáčky, to se převrátilo. „S pánem jsem dneska telefonoval, je už doma z nemocnice,“ vzkázal Turek.

„Do doby než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ sdělil Turek ve svém videu na sociálních sítích.

K tomu podotkl, že ohledně nehody chce počkat na závěry policie, která podle něj jasně určí, zda nehodu způsobil. „Jde o nejhorší křižovatku v Praze, kde se děje desítky nehod. Vjel jsem do té křižovatky skutečně na zelenou,“ dodal Turek.

Poslanec za Motoristy boural v pondělí krátce po poledni v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz. Turek jel vozem Mercedes třídy G, které je podle informací iDNES.cz registrované na firmu Luxuria, jež patří podnikateli Máriu Komoňovi, který se stejně jako Turek angažuje v Jaguar Clubu.

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Politolog Jan Kubáček Turkovo rozhodnutí o případném opuštění pozice vládního zmocněnce popsal jako určité politické rozhodnutí. „Pokud je ta situace tak, jak vypadá a pokud to potvrdí i policie, že se zachoval neadekvátně, tak je to opravdu na rezignaci minimálně z pozice vládního zmocněnce. Navíc se s dopravního přestupku dopustil už předtím na dálnici u Plzně. Takže se nedá říci, že se mu to stalo poprvé a unikátně,“ sdělil.

Pokud by na svoji funkci Turek nakonec rezignoval, tak by se podle Kubáčka nic příliš nezměnilo. „On dál může být v téhle věci činorodý a nepotřebuje k tomu pozici vládního zmocněnce. Bude to ale ještě pikantní v tom, že vládního zmocněnce odvolává vláda, ale na návrh sekčního ministra, tedy jeho stranického kolegy se strany Motoristů,“ prohlásil Kubáček s tím, že bude zajímavé, jak se k tomu Motoristé ještě postaví.

Filip Turek rezignoval na post zmocněnce, dokud policie nevyšetří nehodu
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
Záběr z městských kamer ukazuje Turkovu jízdu před nehodou
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. Na snímku je vozidlo, které bylo srážkou také poškozeno. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
20 fotografií

Ve shodě s Kubáčkem je i politolog Milan Školník. „Je to určitě lepší reakce než žádná. Političtí představitelé by se měli snažit jít občanům příkladem a podle toho také jednat. A v případě pochybností jít odpovědnosti naproti a snažit se očistit, to se samozřejmě vždy lépe dělá mimo aktivní politickou funkci,“ okomentoval Turkovo rozhodnutí pro iDNES krátce Školník, jenž působí na České zemědělské univerzitě v Praze.

Turek bezprostředně po srážce uvedl, že se nejednalo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal s tím, že je důležité jezdit opatrně. Turek z nehody vyvázl bez zranění. „Podstoupil jsem dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem,“ dodal.

Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs v pondělí sdělil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ řekl.

Krátce po nehodě se na sociálních sítích objevily záběry, jež ukazují, jak Turkův Mercedes třídy G předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem. Krátce nato se vůz v křižovatce střetl s nemocničním vozem se zapnutými výstražnými světly a zvukovým znamením. Ten po nárazu skončil převrácený na střeše.

Z videa vyplývá, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal objížděl kolonu aut odbočovacím pruhem. Na jeho konci ale místo odbočení pokračoval rovně, kde se střetl s nemocničním vozem.

Opozice chce rezignaci, Ševčík viní značení

Kvůli nehodě vyzvali zástupci opozice Turka k tomu, aby složil funkci poslance a byl i vládou odvolán z pozice vládního zmocněnce. Premiér Andrej Babiš k nehodě řekl, že pokud se situace takto opravdu odehrála, měl by Turek převzít odpovědnost a na svou funkci zmocněnce rezignovat. Babiš o tom už podle svých slov mluvil s šéfem Motoristů a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.

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Čestnému prezidentovi Motoristů se ale dostalo i zastání zejména od kolegů z vládní koalice. Zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík vinu za Turkovu nehodu například přičetl „idiotskému“ značení.

„Nemohl (Turek) nic porušit. Je tam značka, která jednoznačně označuje, že můžete jet doprava i doleva. V žádném případě si nemyslím, že Turek něco porušil a rozhodně si nemyslím, že by měl kvůli takovéto blbosti rezignovat. Je to maximálně na rezignaci pražského primátora a Pirátů, kteří mohou za dopravní situaci v Praze,“ řekl Ševčík pro iDNES.cz.

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