Světové jméno, vyhazov i soud. „Pan funkcionalismus“ Fuchs stavěl moderní Brno

„Byl to veliký úspěch a signál návratu k tradici meziválečné moderny. Fuchs navrhl skleněnou fasádu do Národní třídy, za níž byly umístěny reprezentativní prostory pražského magistrátu. Dnes je v těch místech Nová scéna. Na jedné z jeho cest do Prahy jeho řidič havaroval a Fuchs o dva roky později následkům zranění podlehl. Dostavbu nerealizoval, a tak na okraji Prahy stojí jen jedna jeho vilka,“ vysvětluje historik architektury Vladimír Šlapeta, který se s Fuchsem často osobně setkával.