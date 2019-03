Hamáček chce prověřit, zda odposlechy s Faltýnkem neunikly od policie

Policisté ve čtvrtek zasahovali u firmy Kapsch, na radnici Brna-střed, v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či u Jaroslava Faltýnka (více informací zde). Podle informací Práva se konkrétně Faltýnkovo jméno objevilo v souvislosti s prověřováním okolností zakázky na výběr mýtného, když o něm někdo z podezřelých hovořil zřejmě v odposleších.

Hamáček i Bartoš se shodli na tom, že Faltýnkova schůzka s firmou Kapsch proběhla nepřijatelným způsobem.

„Je klíčové, aby to byla oficiální schůzka, aby proběhla v oficiálním prostředí a aby to nebyla schůzka mezi čtyřmi očima,“ kritizoval Hamáček. „Když se někdo s někým setkává, měl by k tomu mít pověření,“ dodal Bartoš.

Hovořili také o uniklých odposleších. „Není možné, aby vyšetřování probíhalo v přímém přenosu i v médiích,“ uvedl Hamáček. Plánuje prošetřit, zda odposlechy a dokumenty unikly od policie či odjinud.

Otevřít trh a zvýšit konkurenci

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v polovině února prohlásila, že za současný stav ceny dat si Češi mohou sami (celý text zde). Premiér Babiš v návaznosti na to navrhl opatření, která by cenu dat mohla pomoci snížit, například zlevnit a zrychlit přechod k jinému operátorovi. „Není to o tom, že se čekalo na nějaký průšvih paní ministryně a začalo se to řešit,“ nastínil Hamáček. Řešením však podle něj je otevření trhu a zvýšení konkurence.



S tím souhlasí i Bartoš. Podle něj je důležité, aby se čeští představitelé na zahraničních cestách setkávali i právě se zástupci zahraničních operátorů.



Dalším problémem jsou pak podle Hamáčka speciální ceny, které mají firmy a ministerstva často vyjednané a které podle něj mohou být podnákladové. Tím pak zvyšují ceny ostatním (více informací o cenách tarifů ministrů zde).