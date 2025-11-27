Expozice věnovaná Františce Plamínkové je veřejnosti přístupná od pátku do konce srpna příštího roku. Mnohem více než o vitríny plné dat zde však jde o setkání – tiché, ale intenzivní – mezi jednou z nejvýraznějších československých političek 20. století a dnešní veřejností.
„Výstava je spíše než pohledem do minulosti koncipována jako rozhovor mezi Františkou Plamínkovou a současnou veřejností. Propojuje historickou osobnost a naše vlastní životy. Chceme, aby návštěvníci přemýšleli o tom, co máme s Františkou Plamínkovou společného a čím nás může inspirovat dnes,“ vysvětluje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
A Plamínková na to vést rozhovor rozhodně má. Byla učitelkou, političkou, novinářkou, odbojářkou a hlavně ženou, která se nevzdávala. „Byla to nesmírně odvážná žena, která se nebála pozvednout svůj hlas na obranu humanistických a demokratických hodnot i lidských práv. Vnímám ji jako ztělesněnost občanské angažovanosti. Vždy bojovala o rovné podmínky pro všechny,“ říká kurátorka výstavy Jitka Gelnarová.
|
Neúnavně bojovala za práva žen, nakonec Plamínkovou popravili nacisté
Narodila se v Praze do obuvnické rodiny, vystudovala Ústav pro vzdělání učitelek a ve školství působila až do roku 1924. Své studenty učila především matematiku. Už tehdy zastávala názor, že tento předmět potřebují dívky stejně tak jako kluci. Působila také jako publicistka. Její texty se postupem času stále více stávaly těmi, které bychom dnes popsali jako feministické.
Se svými spolupracovnicemi na počátku 20. století založila Ženský klub český, jehož hlavním cílem bylo posílení ženského sebevědomí. Už tehdy pracovala na prosazení všeobecného volebního práva.
To se jí povedlo až s první československou ústavou v roce 1920, která vyloučila výsady „pohlaví, rodu a povolání“. Československé ženy tak jako mezi prvními v Evropě získaly všeobecné volební právo. Plamínková se významně zasloužila také o zrušení celibátu učitelek.
Napsala Hitlerovi dopis plný kritiky
Od roku 1918 se začala věnovat politice. V roce 1923 založila Ženskou národní radu, kterou vedla až do své smrti. O dva roky později usedla v senátu, kde prosazovala praktickou rovnost žen a mužů, nikoli jen tu ústavně deklarovanou. „Její nabitá aktovka byla postrachem nás všech,“ vtipkoval kdysi senátorský kolega Karel Riedl. Vystavený exponát totiž vždy býval plný knih a konceptů, které četla a studovala s tužkou v ruce, aby si mohla dělat poznámky.
Na mezinárodní scéně byla respektovanou postavou. Jako první žena z Československa dvakrát promluvila ve Společnosti národů v Ženevě. I díky podpoře Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše jí naslouchali doma i v zahraničí.
Výstava ukazuje Plamínkovou nejen jako neohroženou političku, ale i jako člověka plného nejistot. „Taky byla unavená, taky byla odmítnutá, také o sobě pochybovala, ale vždy se zvedla a šla dál,“ připomíná Gelnarová.
Po mně ani popel nezůstane. Jenom ta práce.
Františka Plamínková v Terezíně
Jedním z nejvýraznějších exponátů je dopis, který Plamínková 14. září 1938 adresovala Adolfu Hitlerovi. Kritizovala jeho nepravdivé výroky o Edvardu Benešovi i o československém národě. Upozorňovala také na faktické chyby v jeho norimberské řeči. Už tehdy se vůči nacismu vymezovala naplno a věděla, jaké riziko tím podstupuje.
Mohla odejít do exilu. Neudělala to. Zůstala v Praze, i když už věděla, jak to dopadne. Loučila se, na sestru přepsala dům a uklidila si své věci. Nacisté si pro ni přišli po atentátu na Reinharda Heydricha 11. června 1942. V Terezíně prošla Malou pevností, jejíž část je ve výstavě ztvárněna jako maketa, která návštěvníky vtáhne do stísněného prostoru, kde nacisté věznili odpůrce režimu.
Plamínková byla popravena 30. června 1942 v Kobylisích poté, co odmítla veřejně odsoudit atentát. Věděla, že by tím zradila exil, Beneše i samu sebe. Její ostatky se dosud nenašly.
Výstava jako zrcadlo pro dnešek
Velká část vystavených materiálů pochází přímo od rodiny, nejčastěji od Plamínkové sestry Marie Vinklářové. Návštěvníci mohou nahlédnout do knih, které četla, do její korespondence, osobních věcí i pracovních zápisků.
|
Bila se za ženy, varovala před nacismem. 150 let od narození české vizionářky
Autoři výstavy nechtěli Plamínkovou idealizovat ani umístit na pomník. Naopak ji přibližují jako ženu, která se snažila jednat správně v době, kdy bylo správné jednání nejtěžší. „Hlavní cílovou skupinou je pro nás mladá generace. Mladí většinou vědí, že existovala, ale neznají její příběh. Chtěli jsme jim umožnit se s ní potkat. Tak jako ona bojovala za to, co jí přišlo důležité, oni dnes bojují taktéž,“ uzavírá Gelnarová.
Výstava tak není jen připomínkou jedné osobnosti. V průběhu klade otázky i samotnému návštěvníkovi: „Jak bojovat proti diktatuře dnes? Jak můžu projevit svoji solidaritu? Které osoby z minulosti mě inspirují?“ Expozice Národního muzea provází nejenom životem Františky Plamínkové, ale i vlastními myšlenkami.