Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Škodu za podvody, kterých se měl dopustit František Savov a dalších deset lidí, soud vyčíslil na více než 650 milionů. Podnikatel, který se již několik let skrývá ve Velké Británii, by se mohl brzy vrátit do Česka. A nikoliv jako svobodný člověk.