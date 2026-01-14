Na ten den měl kmotr František Mrázek, nekorunovaný vládce podsvětí, naplánovánu spoustu schůzek v hotelu Esplanade v centru Prahy. Spolu s ním tam ale zamířili i policisté, kteří se domluvili s agenty tajné služby z Bezpečnostní informační služby, že Mrázka odsledují. Na místo tak dorazila policejní sledka, auto s kamerou a policisté v civilu, kteří se zamíchali mezi hosty.
Byli přesvědčeni, že jim jako vyšetřovatelům znemožnili politici a úřady, aby vraždu Mrázka a s ní i spousty dalších podivných úmrtí či vražd objasnili.