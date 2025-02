Franta z Francie. Slavný neznámý malíř vrací výstavou na Hrad umění

„Je to rendez-vous, o kterém jsem neměl odvahu ani snít, a to i přesto, že jsem měl v minulosti příležitost vystavovat v Paříži, New Yorku, Japonsku nebo Africe,“ popisuje malíř, který za měsíc oslaví 95. narozeniny. Jeho pražská výstava začala v pátek.

Nebyla to jen politika, ale hlavně láska, co na konci 50. let vyhnalo malíře Františka Mertla, jak zní celé jméno umělce, tvořícího pod jménem Franta, do exilu.

Narodil se v Třebíči, vystudoval Akademii výtvarných umění a na začátku částečného politického uvolňování se mu v roce 1956 podařilo vyjet na studijní pobyt do italské Perugie. Tady poznal svou budoucí francouzskou manželku Jacqueline Sussan.

Po návratu mu bylo znemožněno za ní opět vyjet a Jacqueline při návštěvách Prahy doprovázela pozornost Státní bezpečnosti. Jediným východiskem se stala emigrace.

Franta a jeho dílo František Mertl už 70 let tvoří na jihu Francie.

V Česku prakticky neznámý autor je kromě velkoformátových figurálních obrazů i autorem bronzových plastik.

Od pátku je představuje velká výstava v Jízdárně Pražského hradu.

Při školní exkurzi do východního Berlína se mu podařilo přes Braniborskou bránu uprchnout do svobodné části města, které tehdy ještě nerozdělovala zeď.

Skončil v utečeneckém táboře, ze kterého se mu podařilo odejít do Francie. Původně chtěl žít v Paříži, nakonec zamířil do jihofrancouzského Nice, kde se shledal s Jacqueline, se kterou se záhy oženil.

Po pár letech i s celou rodinou přesídlil do nedalekého městečka Vence, kde žije a tvoří dodnes. „Nikdy jsem nečekal, že mě ještě takhle velká výstava doma čeká,“ přiznává. Kontakt s domovem ale nikdy neztratil, i když se zpátky mohl vrátit až v 70. letech.

70 let tvorby v Jízdárně

Výstava v Praze je průřezem jeho tvorbou za sedmdesát let, včetně velkoformátové tušové kresby nebo bronzové plastiky.

První díla jsou z roku 1954 z dob Frantových studií na Akademii výtvarných umění, poslední z loňska. Jeho tvorbu zpočátku okouzlilo světlo a vegetace Středozemí, motivy z Provensálska.

Záhy ale objevil poválečnou tvorbu Pabla Picassa, která ho přivedla k figurální tvorbě. V centru jeho tvorby stojí lidská postava a vztah člověka ke světu. „Hlavní je zůstat v kontaktu s člověkem, hledat ho, snažit se ho pochopit,“ řekl výtvarník. Věří tomu, že výstava mu poskytne odpovědi v jeho hledání.

Ve své tvorbě odsuzuje válku a násilí. Jedním z témat jeho díla je migrace. „Když jsem před lety odcházel z domova, nebylo to jednoduché,“ vzpomíná. Z domova totiž neutíkal jen on, ale i židovská rodina jeho ženy, která se do Francie vrátila z Alžírska.

Afrika se pak stala dalším z témat jeho práce. „Podnikl jsem dvacet cest do Afriky. A pak jsem se zavřel do ateliéru a pracoval jsem,“ vzpomíná. Šest měsíců pracoval také v New Yorku, maloval i v Japonsku.

Ocenění od prezidenta

Prezident republiky Petr Pavel v roce 2023 udělil Frantovi medaili Za zásluhy. „Jsme rádi, že se na Pražský hrad pan Franta v tak krátké době vrátil a může zdejšímu publiku ukázat své výjimečné dílo, které mu vyneslo zasloužené ocenění,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Díla pro výstavu vybral kurátor Národní galerie Rado Ištok.

„Přestože Franta vystavoval po celém světě, je to až nyní, kdy se v takto rozsáhlé podobě bude moct s jeho dílem seznámit české publikum,“ říká kurátor.

Vedle Národní galerie pocházejí vystavená díla také z Moravské galerie v Brně, zapůjčila je francouzská muzea a galerie a soukromí sběratelé. Ištok je seřadil chronologicky po dekádách.

Aktuálnost Frantovy tvorby spočívá podle kurátora právě v umělcově citlivosti vůči kráse i hrůze lidského bytí, které se ocitá pod politickým, technickým nebo konzumním tlakem moderní společnosti.

Zpátky do Francie

Franta přiznává, že už se těší zpátky do Francie. I přes vysoký věk totiž stále tvoří ve svém ateliéru.

„Před rokem jsem měl dopravní nehodu, výbuch airbagů mi rozházel sluch i rovnováhu,“ popisuje svoje limity.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu končí 15. července 2025. K výstavě je připravený také bohatý doprovodný program. V plánu jsou například tři komentované prohlídky s kurátorem, které se uskuteční 20. února, 20. května a 5. června.

V neděli 16. března, v den Frantových 95. narozenin, bude vstup na výstavu zdarma.