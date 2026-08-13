Jeden je devatenáctiletý maturant, druhý se dříve živil jako šofér a skladník. Oba nyní pracují na ministerstvu životního prostředí. Influenceři Adam Šejna a František Kubásek vystupují jako podporovatelé strany Motoristé sobě.
Dosud ale není jasné, jakou mají na své posty na ministerstvu kvalifikaci. Oba se zhruba v polovině července vydali na krajně pravicovou demonstraci v centru unijních orgánů a institucí. „Se záškodníkem Kubáskem v Bruselu,“ napsal tehdy na sociálních sítích Šejna. K příspěvku také přidal fotku se svým kolegou Kubáskem.
Ministerstvo považuje za nepřijatelné, aby se zaměstnanci veřejně dehonestujícím způsobem vyjadřovali o svých kolezích či jiných zaměstnancích ministerstva.