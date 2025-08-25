„Soudní pitva neprokázala, že by se na úmrtí muže podílela další osoba,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.
V případu podle ní nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Další podrobnosti podle ní proto policisté neuvedou, a to i s ohledem na přání rodiny.
Františku Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let. Prožil většinu života v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo. Oba bratři se karlovarského festivalu zúčastnili. Jejich rodiče byli Slováci z Rumunska, do Československa přišli po válce.
Klišík po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze poznával díla autorů disentu, například filozofa Jana Patočky či spisovatele Egona Bondyho. Na Šumavu se vrátil v roce 1987, po sametové revoluci zde pomáhal zakládat Občanská fóra.