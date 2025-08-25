Poustevník z vítězného dokumentu z Varů zemřel bez cizího zavinění, řekla policie

Hrdina vítězného filmu letošního ročníku karlovarského festivalu František Klišík zemřel podle závěrů pitvy bez cizího zavinění. Zemřelého Klišíka nalezli svědci 13. července v rybníku v Ohrobci u Prahy. Bylo to den poté, co film Raději zešílet v divočině obdržel hlavní cenu karlovarského festivalu Křišťálový globus.
Bratři Klišíkovi, tedy hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v divočině na...

Bratři Klišíkovi, tedy hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v divočině na červeném koberci před Thermalem (10. července 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ondřej a František Klišíkovi jako hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v...
Záběr z filmu Raději zešílet v divočině
Delegace tvůrců představila na karlovarském filmovém festivalu ve Velkém sále...
V rybníku v Ohrobci u Prahy našli svědci v neděli ráno mrtvého muže. (13....
„Soudní pitva neprokázala, že by se na úmrtí muže podílela další osoba,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

V případu podle ní nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Další podrobnosti podle ní proto policisté neuvedou, a to i s ohledem na přání rodiny.

Františku Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let. Prožil většinu života v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo. Oba bratři se karlovarského festivalu zúčastnili. Jejich rodiče byli Slováci z Rumunska, do Československa přišli po válce.

Klišík po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze poznával díla autorů disentu, například filozofa Jana Patočky či spisovatele Egona Bondyho. Na Šumavu se vrátil v roce 1987, po sametové revoluci zde pomáhal zakládat Občanská fóra.

