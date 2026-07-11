Nejvýmluvnějším svědectvím o jeho dobrodružných cestách jsou jeho trofeje, kterými si náruživý lovec vyzdobil nekonečné chodby zámku Konopiště, ale i čínské tetování, které ukrýval pod generálskou uniformou.
Jeho první velká cesta vedla na jih. V roce 1883 navštívil poprvé Itálii, aby viděl své dědictví po vzdáleném příbuzném Františkovi V. Modenském. Jeho modenské vévodství sice už bylo součástí Itálie, přesto zdědil přídomek d’Este, obrovský majetek a umělecké sbírky, které mu umožnily vést život nezávislý na apanáži, kterou vyplácel mladým arcivévodům císař.
Lovil všechno, co mu přišlo do cesty – tygry, slony, klokany, pelikány, pštrosy, medvídky koala, ptakopysky, létající ryby.