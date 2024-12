Žádosti o důchody vyřídíme rychleji. Místní příslušnost zmizí, říká šéf ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení chystá rozšiřovat digitalizaci, včetně vyřizování výpočtu a zpracování důchodů. Jak by to mělo zlepšit vyřizování důchodů a dávek?

Tak minimálně by to mohlo ještě nějakým způsobem zrychlit proces vyřizování žádostí, ne třeba v té části rozhodování, ale vůbec vyřízení důchodu jako takového. Část, kdy s klientem sepisujete žádost, ve většině případů stále probíhá osobně. Konzultaci digitalizace nenahradí. Pokud jde o výpočet důchodu, tato část už dneska do značné míry digitalizovaná je. Pak přichází poslední fáze, kdy začneme vyplácet peníze. Ta úplně digitalizovaná není. Digitalizace nám má pomoct odbourat manuální činnosti. A zde může dojít ke zrychlení té fáze, kdy vám přijde rozhodnutí a pak čekáte na peníze. To dnes trvá třeba dva týdny, o které by se mohlo čekání zkrátit.

Digitalizace změnila zejména rychlost a důvěryhodnost informací, které jsou předávány zaměstnavatelům. Zvýšili jsme kontrolu dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopných.