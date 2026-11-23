Francouzská policie od roku 2022 do letošního jara vyšetřovala prodej luxusních nemovitostí na jihu Francie, které podle médií koupil Babiš v roce 2009 prostřednictvím offshorových společností.
Mohl se tím ve Francii dopustit porušení zákona o praní špinavých peněz či daňových zákonů. PNF má rozhodnout, zda Babiše začne stíhat či vyšetřování odloží na základě poznatků předaných policejními vyšetřovateli.
|
Babiš jako premiér získal imunitu před stíháním ve Francii, upozornili experti
Loni v prosinci francouzští odborníci na mezinárodní trestní právo řekli, že před samotným stíháním, kdyby tak PNF rozhodla, by Babiše chránila mezinárodní imunita.
Tu Francie přiznává premiérům, prezidentům či ministrům zahraničí. Imunita trvá po dobu výkonu jedné z těchto funkcí. Po odchodu z funkce daného člověka je stíhání znovu možné. Před stíháním by Babiše nechránila poslanecká imunita.
Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se objevila v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun podle tehdejšího kurzu.