Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo čtyři roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš již dříve jakékoliv provinění popřel.
Vyšetřovatelé předali spis s poznatky prokuratuře na začátku května. Již dříve PNF uvedla, že vyšetřování nákupu luxusních nemovitostí začalo v únoru 2022. Nyní prokuratura poznatky vyšetřovatelů vyhodnotí a rozhodne, zda věc odložit nebo zahájit stíhání.
„Bude to před koncem (letošního) roku,“ uvedla Dinhová na dotaz, kdy se dá očekávat rozhodnutí o odložení či stíhání.
V prosinci francouzští odborníci na mezinárodní trestní právo uvedli, že před samotným stíháním, kdyby tak PNF rozhodla, by Babiše chránila mezinárodní imunita. Tu Francie přiznává premiérům, prezidentům či ministrům zahraničí. Imunita trvá po dobu výkonu jedné z těchto funkcí. Před stíháním by Babiše naopak nechránila poslanecká imunita. Podle dalších právních expertů existuje možnost, že by některé činy, za které by Babišovi mohlo hrozit stíhání, mohly být promlčené.
Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se objevila v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Podle francouzského deníku Le Monde v září 2009 Babiš prostřednictvím řetězce offshorových společností koupil vilu na jihu Francie.
Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu zakoupila společnost se sídlem v Monaku. Tehdy ji vlastnila offshorová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun podle tehdejšího kurzu.