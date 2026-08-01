Čeští hasiči pomáhají s požáry ve Francii. Vodu čerpají i z jezírka Brada Pitta

Požár zasáhl mimo jiné departement Var na jihovýchodě Francie. Svůj domov zde opustil i americký herec George Clooney a jeho rodina. Čeští hasiči, kteří ve Francii pomáhají, na síti X uvedli, že působí právě v této oblasti.
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Ve Francii je nasazeno 3 300 hasičů, z nichž 267 utrpělo zranění, 1 500 vojáků a 1 250 policistů a četníků. S požárem bojují za podpory leteckých prostředků, ale také místních zemědělců, lesníků a dobrovolníků. Podle úřadů se však daří boj zvládat a oheň se již nešíří.
V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.
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Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením. Požár u Fontainebleau pak podle tamní prokuratury vznikl kvůli opravným pracím na svodidlech dálnice A6.