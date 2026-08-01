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Čeští hasiči pomáhají s požáry ve Francii. Vodu čerpají i z jezírka Brada Pitta

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  10:15
Více než týden hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde, s bojem proti živlům pomáhají také čeští hasiči. Plameny se šíří kousek od sídel známých herců George Clooneyho či Brada Pitta. „Zatímco paparazzi by tam nabírali senzace, my z Bradova jezírka nabíráme vodu do bambi vaků,“ pochlubili se na sociálních sítích čeští hasiči.

Čeští hasiči zasahují u požárů ve Francii. Vodu berou například také z jezírka u sídla amerického herce Brada Pitta. (31. července 2026)
Čeští hasiči zasahují u požárů ve Francii. Vodu berou například také z jezírka u sídla amerického herce Brada Pitta. (31. července 2026)
Čeští hasiči zasahují u požárů ve Francii. Vodu berou například také z jezírka u sídla amerického herce Brada Pitta. (31. července 2026)
Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července 2026)
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Požár zasáhl mimo jiné departement Var na jihovýchodě Francie. Svůj domov zde opustil i americký herec George Clooney a jeho rodina. Čeští hasiči, kteří ve Francii pomáhají, na síti X uvedli, že působí právě v této oblasti.

Český hasič z Francie: Požár byl jako velký západ slunce, kouřem se nesmí proletět

Ve Francii je nasazeno 3 300 hasičů, z nichž 267 utrpělo zranění, 1 500 vojáků a 1 250 policistů a četníků. S požárem bojují za podpory leteckých prostředků, ale také místních zemědělců, lesníků a dobrovolníků. Podle úřadů se však daří boj zvládat a oheň se již nešíří.

V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.

Ničivý požár ve Francii. Clooney s manželkou a dvojčaty museli opustit domov

Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením. Požár u Fontainebleau pak podle tamní prokuratury vznikl kvůli opravným pracím na svodidlech dálnice A6.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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