Opičími neštovicemi se od lidí nakazí i domácí zvířata, první případ má Francie

„Podle vědců se virus od infikovaných majitelů přenesl na psa zřejmě proto, že spal v jejich posteli. Kontakt s infikovaným ložním prádlem, nebo například ručníky a dalším textilem, který kontaminoval stykem s kožními lézemi, je jedním z možných způsobů přenosu infekce,“ uvedla zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Kateřina Fabiánová ze SZÚ.

Vědci pak biologickou pravděpodobnost způsobu přenosu z člověka na zvíře potvrdili celogenomovou sekvenací, uvádí zpráva ústavu.

„Přírodní rezervoár viru opičích neštovic je nejasný. V cyklu přenosu ve střední a západní Africe se uplatňují některé druhy veverek, gambijské krysy, plši, primáti a lidé. Například do Severní Ameriky byla infekce zavlečena v roce 2003 dovozem exotických zvířat ze Západní Afriky do tzv.pet shopů, kde došlo k nákaze psounů, kteří se chovají jako domácí mazlíčci a později došlo k přenosu infekce na děti a chovatele. Známa je zhruba padesátka takových případů nákazy. Nákazu se území USA tehdy pomohla zlikvidovat přísná opatření,“ doplnila Fabiánová.

K přenosu ze zvířete na člověka může podle expertů a SZÚ dojít kousnutím nebo poškrábáním, přípravou masa divokých zvířat, přímým kontaktem se zvířecími tělními tekutinami nebo lézemi, ale i nepřímým kontaktem, například prostřednictvím kontaminované podestýlky.

„K přenosu z člověka na člověka dochází především prostřednictvím respiračních kapének, je nutný delší a blízký osobní kontakt. Virus se do těla dostává dýchacími cestami nebo sliznicemi přímým kontaktem s tělními tekutinami nebo infekčními lézemi, a také při poranění kůže. Stačí i drobné oděrky a přímý kontakt s vyrážkou či strupy. Další způsob přenosu z člověka na člověka je nepřímý, prostřednictvím předmětů kontaminovaných obsahem infekčních lézí, například infikovaného oblečení, prádla a ručníků,“ uvádí ústav.

„Případ z Francie ukazuje, že v podstatě stejně jako člověk od člověka se může nakazit i domácí zvíře od svých majitelů. Je proto důležité, aby se infikovaní lidé striktně vyhýbali i kontaktu se savci chovanými jako domácí mazlíčci, tedy nejde jen o psy a kočky, ale například i o křečky, morčata, králíky a další hlodavce,“ uvedl ústav.

„Existuje riziko zavlečení viru opičích neštovic do populace divokých zvířat na evropském území, kde by se pak mohlo stát endemickou zoonózou se všemi důsledky pro lidskou populaci,“ shrnula obavy vědců diskutované v rámci mezinárodního sdílení informací doktorka Fabiánová.

Psa nechali spát s nimi v posteli

První případ přenosu viru z člověka na domácí zvíře potvrdili začátkem srpna ve Francii. Mužům, kteří spolu žijí ve volném vztahu, lékaři diagnostikovali opičí neštovice v pařížské nemocnici na začátku června. Podle zprávy zveřejněné 10. srpna v časopise The Lancet se dvanáct dní poté, co se u nich projevily příznaky opičích neštovic, objevila nemoc také u jejich čtyřletého psa plemene italský chrtík. U zvířete se objevily léze a byl pozitivně testován na stejný typ opičích neštovic jako jeden z majitelů.

Podle zprávy muži uvedli, že nechali svého psa spát s nimi v posteli. Od projevu prvních příznaků u nich, ale předtím, než se objevily příznaky u psa, dbali na to, aby se jejich zvíře nepřibližovalo k jiným zvířatům ani lidem.

„Rychlost nástupu příznaků u obou pacientů a následně i u jejich psa naznačuje, že byl vir opičích neštovic přenesen z člověka na psa,“ napsali autoři zprávy a vyzvali, aby studie podnítila diskuzi o tom, zda je třeba domácí zvířata izolovat od majitelů, kteří se virem opičích neštovic nakazí.

„Jedná se o první případ, kdy došlo k přenosu viru ze zvířete na člověka,“ potvrdila expertka WHO Rosamund Lewisová. Dodala, že situace není překvapivá a tento typ přenosu WHO předpokládala.

Dosavadní doporučení ohledně opičích neštovic vybízelo, aby domácí zvířata byla izolována od členů rodiny, kteří se mohli nakazit.

Podle autorů zprávy The Lancet zatím není jasné, zda nakažený pes bude schopen přenést virus zpět na člověka. Nicméně domácí mazlíčci, kteří žijí v úzkém kontaktu s někým, kdo měl příznaky opičích neštovic, by měli být podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) izolováni doma a mimo dosah jiných zvířat a lidí po dobu 21 dní. Nakažení lidé by se ke zvířatům neměli přibližovat, a pokud je to možné, měli by požádat někoho jiného v domácnosti, aby se o mazlíčka postaral.

Takzvané opičí neštovice se mimo země svého běžného výskytu v Africe začaly šířit letos na jaře. V ČR laboratoře první případy potvrdily na konci května.

Dosud bylo v Česku potvrzeno 35 nakažených lidí ze šesti krajů, nejvíc případů je v Praze. Všichni dosud nakažení jsou muži, podle odborníků se nákaza přenáší blízkým stykem, například sexuálním, a nejvíc se šíří v komunitě mužů majících sex s muži.