Tento kříž je po svatováclavské koruně to nejcennější, co je v katedrále po staletí uschováno. Nechal ho v polovině 14. století zhotovit císař a král Karel IV. Do kříže nechal vložit několik relikvií týkajících se Ježíše Krista (dřevo z kříže, trny, část provazu a hřebu). Korpus kříže ze zlatého plechu je ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi (medailonky), mezi nimiž je zasazen i velký safír s řezbou Kristovy tváře.
Fragmenty paměti
Místo konání
Jízdárna Pražského hradu
Doba trvání
27. března – 26. července 2026 Otevřeno je denně od 10:00 do 18:00 hodin
Vstupné
základní: 220 Kč, snížené: 110 Kč rodinné: 440 Kč
Kurátorem výstavy je Jiří Fajt spolu s Lennardem Hoffmanem a Vladimírem Kelnarem.
Nejprve byl kříž uložen na Karlštejně, kde přežil obléhání husity, pak byl uložen v katedrále. „Od počátku 16. století byl používán při korunovacích českých králů. Tím prvním byl Ferdinand I. a tím posledním Ferdinand V. v roce 1836,“ popisuje kurátor výstavy a bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt.
Zatímco britská královna Alžběta II. sbírala poštovní známky, brunejský sultán Hassanal Bolkiah má obrovskou sbírku aut, tak i Karel IV. byl nadšeným sběratelem – sběratelem ostatků svatých. Místem, kde ostatky ukryté v zlatých relikviářích vystavoval, byla jím vybudovaná katedrála svatého Víta.
Sběratelé ostatků
Sbírku bohoslužebných předmětů a relikviářů začali budovat Přemyslovci. Podle legendy dostal kníže Václav od císaře Jindřicha paži svatého Víta, a proto dal před rokem 929 na Hradě vystavět rotundu svatého Víta, předchůdkyni dnešní katedrály.
Rozkvět sbírka zažila za Karla IV. Císař věřil, že světci budou vzkříšeni na místech, kde leží jejich ostatky. Proto je systematicky shromažďoval a ukládal do relikviářů.
V Jízdárně bude představeno 140 předmětů z pokladu. Většinou jde o různé kříže, ale Fajt upozorňuje i na jednu kuriozitu. Mezi kříži stojí křišťálová konvice se zlatým podstavcem a víkem. I ta byla relikviářem. Císař do ní uložil ubrus, na kterém se podle legendy odehrála poslední večeře páně. Nezbývá než dodat, že panovník neřešil pravost předmětů. Důležitá byla víra. O předmětech, které získával darem od papeže nebo francouzských příbuzných, tehdy nikdo nepochyboval.
Relikviář vedle plechovky
Výstava Fragmenty paměti ale není jen o chrámovém pokladu. Kurátor Fajt v Jízdárně propojuje středověké artefakty se současným uměním. Před dvěma lety výstavu stejného jména, ale menšího obsahu zahajoval v Drážďanech prezident Petr Pavel a přijel se tam podívat i dnešní premiér Andrej Babiš. Z Česka tehdy do Saska dorazily tisíce návštěvníků.
Takto katedrálu svatého Víta neznáte. Jedinečné detailní snímky chlouby Prahy
Ty v Jízdárně hned u vchodu přivítá relikviář s kostí svatého Václava a hned vedle něj slavné dílo Josepha Beuyse pojmenované Pro Lidice, které lze popsat jako zrezivělou plechovku od barvy, ve které je zastrčená kost.
K zamyšlení mají podle Fajta vybízet i další díla předních světových umělců Edmunda de Waala, Gerharda Richtera nebo snový filmový příběh Juliana Rosefeldta.
Nad židovsko-křesťanskými tradicemi západní civilizace se zamýšlejí zase práce Marka Wallingera a Francise Bacona. Na výstavě jsou i velkoformátové fotografie Josefa Koudelky z cyklu Wall.
Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší
Zatímco katedrální poklad podle Fajta vychází z křesťanské víry a dějin spásy, práce současných umělců přinášejí soudobý pohled na víru a náboženství. Nepřehlédnutelný je i obraz Böhmen liegt am Meer (Čechy leží u moře) Anselma Kiefera nebo monumentální čtveřice nohou od Magdaleny Jetelové. Obě díla připomínají odsun Němců.