Poklad z katedrály, holokaust i odsun. Na Hradě začíná výstava plná příběhů

Robert Oppelt
  11:40
Jen málokdy se najde tolik pokladů na jednom místě. Dá se říct, že v Jízdárně Pražského hradu, kde v pátek začíná výstava Fragmenty paměti, chybí jen české korunovační klenoty. Je tu meč a přilba svatého Václava, korunovační kříž – svědek korunovace většiny českých králů – i desítky relikviářů, ale i moderní umění, které to staré posouvá do jiných souvislostí a kontrastů.
Část 1/8

Relikviář svatého Víta v kontrastu s dílem Josepha Beuyse pojmenovaného Pro Lidice. Fragmenty paměti. Svatovítský poklad v zrcadle současného umění, 26. března 2026, Praha.

První dvě díla, která uvidí návštěvník při vstupu do Jízdárny Pražského hradu, můžou šokovat. Vedle středověkého relikviáře sv. Václava stojí dílo Josefa Beuyse, které vzniklo pro Lidickou sbírku. Kriticky se vyrovnává s nacistickým masakrem v českých Lidicích. Beuysova syrová instalace má připomínat středověké relikviáře.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.