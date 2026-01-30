Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček

Josef Kopecký
  10:20
Politika není fotbal, ale i tak do ní pronikl VAR, tedy videorozhodčí, který při zápasech kontroluje, zda padl regulérně gól a jestli neměla být udělena červená karta za hrubý faul. „I do Sněmovny přišla inovace v podobě VARu, takže čekáme na to, jakým způsobem proběhne kontrola videozáznamu ohledně toho, kdo se přihlásil první,“ vtipkoval ve čtvrtek místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jan Skopeček (ODS). (29. ledna...

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jan Skopeček (ODS). (29. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Gabriela Svárovská (Piráti)....
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Kateřina Stojanová (Piráti)....
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Libor Vondráček (SPD). (29....
Politik, který je fanouškem týmu Slavia Praha, právě řídil mimořádnou schůzi Sněmovny a pokusil se odlehčit spor mezi koalicí a opozicí o to, zda má předčasně skončit, nebo pokračovat jednáním o změně jednacího řádu dolní komory.

Šéfové klubů TOP 09 Jan Jakob a KDU-ČSL Tom Philipp si totiž vzali pauzy na poradu klubu, čímž by jednací den ukončili. Šéfka klubu ANO Taťána Malá nesouhlasila a tvrdila, že ona se přihlásila dříve, aby mohla navrhnout jednání i po devatenácté hodině, což by koalice prosadila.

„Pardon, pan poslanec Philipp se hlásil dřív,“ nedovolil jí vystoupit občanský demokrat Skopeček. A spor měl vyřešit videozáznam z jednání Sněmovny, tak jako vícekrát v minulosti.

„Záběr bude k dispozici cca za 10 minut. Domluvili jsme se, že tedy svoláme ke mně do kanceláře, tam mám velký monitor a... Ne, mám tam velkou televizi a posoudíme tedy videozáznam z toho, kdo se hlásil první. Je to trošku poprvé jako na fotbale, ale posoudíme to vzájemně a uděláme závěr, jo?“ hlásil šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, že „kolektivní VAR“ rozhodne u něj v kanceláři.

Malá to ale nakonec tak daleko dojít nenechala. „Přiznávám, že první se hlásil pan kolega Philipp,“ připustila, že kontrola videozáznamu by jí nedala za pravdu a následoval potlesk části Sněmovny.

„Jo, zatleskejte si, protože voliči budou šťastní, že Poslanecká sněmovna pracuje do 17 hodin. My jsme v minulém volebním období obstruovali – máte pravdu – ale my jsme aspoň voličům měli co říct. Vy nemáte co říct a jdete domů. Hezký večer,“ uzavřela Malá spor koalice s opozicí.

Dohrávku měl spor ještě v pátek ráno. Šéfka klubu ANO totiž navrhla, aby změnu jednacího řádu Sněmovny, o níž se nechtěla opozice ve čtvrtek bavit, poslanci projednávali jako druhý bod jednání v pátek. A aby si to pojistila, zároveň navrhla a hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila, aby se mohlo v pátek jednat až do půlnoci. Tak dlouho, jak bude třeba.



