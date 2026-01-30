Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček

Politik, který je fanouškem týmu Slavia Praha, právě řídil mimořádnou schůzi Sněmovny a pokusil se odlehčit spor mezi koalicí a opozicí o to, zda má předčasně skončit, nebo pokračovat jednáním o změně jednacího řádu dolní komory.
Šéfové klubů TOP 09 Jan Jakob a KDU-ČSL Tom Philipp si totiž vzali pauzy na poradu klubu, čímž by jednací den ukončili. Šéfka klubu ANO Taťána Malá nesouhlasila a tvrdila, že ona se přihlásila dříve, aby mohla navrhnout jednání i po devatenácté hodině, což by koalice prosadila.
„Pardon, pan poslanec Philipp se hlásil dřív,“ nedovolil jí vystoupit občanský demokrat Skopeček. A spor měl vyřešit videozáznam z jednání Sněmovny, tak jako vícekrát v minulosti.
„Záběr bude k dispozici cca za 10 minut. Domluvili jsme se, že tedy svoláme ke mně do kanceláře, tam mám velký monitor a... Ne, mám tam velkou televizi a posoudíme tedy videozáznam z toho, kdo se hlásil první. Je to trošku poprvé jako na fotbale, ale posoudíme to vzájemně a uděláme závěr, jo?“ hlásil šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, že „kolektivní VAR“ rozhodne u něj v kanceláři.
Malá to ale nakonec tak daleko dojít nenechala. „Přiznávám, že první se hlásil pan kolega Philipp,“ připustila, že kontrola videozáznamu by jí nedala za pravdu a následoval potlesk části Sněmovny.
„Jo, zatleskejte si, protože voliči budou šťastní, že Poslanecká sněmovna pracuje do 17 hodin. My jsme v minulém volebním období obstruovali – máte pravdu – ale my jsme aspoň voličům měli co říct. Vy nemáte co říct a jdete domů. Hezký večer,“ uzavřela Malá spor koalice s opozicí.
Dohrávku měl spor ještě v pátek ráno. Šéfka klubu ANO totiž navrhla, aby změnu jednacího řádu Sněmovny, o níž se nechtěla opozice ve čtvrtek bavit, poslanci projednávali jako druhý bod jednání v pátek. A aby si to pojistila, zároveň navrhla a hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila, aby se mohlo v pátek jednat až do půlnoci. Tak dlouho, jak bude třeba.