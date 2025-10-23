Prapředky lidstva Lucy a Selam obdivoval v Národním muzeu rekordní počet lidí

  15:18
Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ve čtvrtek Českému rozhlasu ředitel muzea Michal Lukeš.
Národní muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam. Fosilie jsou staré 3,2 milionu, zapůjčilo je etiopské muzeum a v Evropě jsou vůbec poprvé. (25. srpna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo do ČR etiopské národní muzeum a pražské muzeum je vystavilo od 25. srpna. Poprvé tak byly k vidění v Evropě. Kolik přesně lidí této možnosti využilo, muzeum zveřejní po skončení výstavy.

„Přesné číslo zveřejníme, až zavřeme brány muzea. Ale už teďka mohu říct, že unikátní příležitost si prohlédnout jedny z nejvzácnější paleoantropologických nálezů na světě si nenechalo ujít více než 200 tisíc návštěvníků jak z Česka, tak ze zahraničí,“ řekl rozhlasu ředitel.

Už při zahájení expozice Člověk a jeho předchůdci, jejíž součástí fosilie byly, muzeum očekávalo velký zájem. Zavedlo proto vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu.

Obě fosilie samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis představují klíčové důkazy o raných fázích vývoje člověka a jsou nejcennějším národním kulturním dědictvím Etiopie. Za jejich půjčení do Prahy se zaručil z rozhodnutí vlády český stát.

V Praze přistály fosílie Lucy a Selam. Tři miliony let staří prapředci lidstva

Originál fosilie Lucy byl před pražskou výstavou mimo Etiopii jen jednou, v letech 2007 až 2013 cestoval po USA. Kosterní pozůstatky Selam etiopské národním muzeum oficiálně představilo jen v roce 2006 při oznámení objevu.

Lukeš už dřív uvedl, že jejich vystavením v Praze se mu splnil sen. Podle něj to byl i historický okamžik pro muzeum a doklad toho, že patří mezi špičková muzea mezinárodního významu.

Lucy a Selam naposledy k vidění. V Národním muzeu končí výstava s prapředky lidstva

Kosti Lucy objevil Donald Johanson s americkými archeology v etiopské oblasti Hadar v listopadu 1974 a až o 150 tisíc let starší pozůstatky Selam našel v roce 2000 tým Kalifornské akademie věd, který vedl paleontolog Zeresenay Alemseged, v etiopské oblasti Afar, jižně od nálezu Lucy.

Do Prahy exponáty dorazily letecky 15. srpna a jejich transport provázela mimořádná bezpečnostní opatření, která dostal na starost policejní Útvar rychlého nasazení.

Podobný počet návštěvníků jako výstava Lucy a Selam v NM zaznamenala v historii samostatné ČR také výstava Rudolf II. a Praha, která se uskutečnila na Pražském hradě v roce 1997, trvala tehdy ale déle, pět měsíců. Denně ji vidělo přes 1500 lidí.

Nejedna statisícová návštěvnost

K úspěšným tuzemským projektům s celkovou návštěvností (185 tisíc lidí) i denní návštěvností (zhruba 1200 lidí) se přiřadila i zhruba šestiměsíční výstava plakátů Alfonse Muchy v pražském Obecním domě v roce 2013.

Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

Velký zájem byl také o výstavu o Albrechtovi z Valdštejna, kterou na přelomu let 2007 a 2008 vidělo ve Valdštejnské jízdárně téměř 150 tisíc lidí, tedy 1350 návštěvníků denně.

V průměru zhruba tisíc návštěvníků denně přišlo v roce 2006 rovněž na výstavu Karel IV. - Císař z Boží milosti, kterou za tři měsíce navštívilo přes 100 tisíc lidí.

Tomu se vyrovnala třeba v roce 2014 putovní výstava Tima Burtona v Galerii hlavního města Prahy a v roce 2019 výstavy francouzských impresionistů v pražském Paláci Kinských a tvorby výtvarníka Petra Síse s názvem O létání a jiných snech v pražském Centru současného umění DOX. Loni přes 100 tisíc lidí zavítalo na pražskou výstavu NM Baroko v Bavorsku a v Čechách, která trvala od prosince 2023 do května 2024.

Vstoupit do diskuse

23. října 2025  15:18

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
