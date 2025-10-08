Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
|
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Podle policie je muž podezřelý z několika přestupků. Kromě toho, že řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, je podezřelý i z dalších přestupků, které souvisí se způsobem jízdy vozidla.
„Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od čtyř do deseti tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů,“ uvedla Suchánková. „Správnímu orgánu bude oznámeno také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel, jednání dalších řidičů doprovodných vozidel policisté vyhodnocují,“ dodala.
|
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat.
K správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.