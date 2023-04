Zemanova kancelář vyhovuje, míní Forejt. Diví se manželce na místě asistentky

Jak hodnotíte novou kancelář Miloše Zemana?

Nevím, jaké má exprezident záměry se svou činností ve veřejném životě. Záleží, jestli bude kancelář sloužit ad hoc, zda je to místo pro mediální prezentaci, nebo jestli tam Miloš Zeman bude přijímat návštěvy. Své plány určitě konzultoval s týmem, který kolem sebe má.

Podléhají kanceláře exprezidentů nějakým protokolárním pravidlům?

Exprezidenti jsou omezeni bezpečnostní náročností, která sice není tak vysoká jako u stávajícího prezidenta, ale stále tam nějaká je. Žádná protokolární pravidla nebo zvyklosti kolem kanceláří exprezidentů opravdu nejsou. Opravdu nestandardní však je, že manželka prezidenta dělá asistentku. Ale zřejmě to spolu museli nějak diskutovat.

Například ve Spojených státech má exprezident po skončení mandátu svá pravidla, vytváří se takzvané knihovny prezidentů, které se archivují. U nás nic takového není. Musíme si však uvědomit, že u nás ani tradice není tak silná.

Byt není bezbariérový, pracovní stůl bývalému prezidentovi vytvořili na místě, odkud odmontovali postel. Přijde vám kancelář vhodně zvolená?

Slyšel jsem, že tam je místnost pro paní Zemanovou, pro ochranku, nějaká přípravna. Asi to splňuje podmínky základního provozu. Věřím, že si to pan Zeman určitě zařídí komfortně, kompromisy se dají dělat vždycky.

Jakým způsobem se předchozí prezidenti rozhodovali, čemu se budou věnovat po skončení mandátu?

Tehdejší tajemník Václava Havla vyprávěl, že se s bývalým prezidentem sešel asi dva dny po skončení mandátu. Sedli si v jedné z pražských restaurací a řešili, co bude dál. Tak to ale je vždy u každého člověka, když končí svou pracovní činnost, má pocit, že začíná od začátku. Pro bývalé prezidenty Česka je však společné, že se i po konci v úřadu věnovali veřejné činnosti a chtěli být součástí veřejného povědomí.

Pánové Havel a Klaus se věnovali částečně činnosti, kterou dělali předtím, tedy přednáškám a osvětě. Pan Klaus se angažoval ještě v aktivitách akademických. Pokud má to samé v úmyslu pan prezident Zeman, určitě ví, jak to bude dělat dál.

Miloš Zeman avizoval, že by rád do kanceláře dojížděl pravidelně. Jakou agendou se může zabývat?

Těžko říci, bude záležet na jeho zdravotním stavu. Pokud si vzpomeneme na dobu, než byl zvolen prezidentem, pobýval na Vysočině a i tam přijímal návštěvy. Záleží, jak bude chtít, aby jeho hlas na veřejnost zazníval.

Ještě vlastně ani vlastně nevíme, kdo tvoří jeho tým, jehož složení by napovědělo, jakým směrem se bude agenda ubírat. Kancelář financoval Spolek přátel Miloše Zemana, tak je možné, že mu budou i oni vytvářet nějakou agendu. Určitě bude dostávat různá pozvání.

Nebylo by pro něj lepší, kdyby měl kancelář v Lánech, kde bydlí?

Hlavní město má i z hlediska úřadování o něco výhodnější polohu. I pozvání, která bude dostávat, se budou dost možná týkat hlavního města. Každý z našich exprezidentů si místo úřadování vybere podle své vize, a co bude přesně chtít dělat Miloš Zeman, to opravdu nevím.

Nečekal jste, že by kancelář aktuálního prezidenta nabídla exprezidentovi prostory?

To nebývá zvykem asi nikde na světě. Pražský hrad je sídlo stávajícího prezidenta, nikdy jsem nezažil, že by aktuální a bývalá hlava státu pracovala v jednom, ač velikém sídle. Ani by to nepůsobilo dobře.

Podstatné však je, aby se v rámci slušnosti dokázali státníci potkat a mluvit spolu. Měli by zachovat vůči politickému oponentovi zdvořilost, zvlášť když má jiné názory.