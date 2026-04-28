Lhůta pro zahájení řízení o vrácení národních dotací podle něj vyprší ke konci příštího roku. Analýzu zpracovává advokátní kancelář Portos, kterou fond využil i pro zhodnocení, zda vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu je v souladu s národní i evropskou legislativou.
Fond minulý týden na základě analýz od kanceláří Portos a Pelikán Krofta Kohoutek dospěl k závěru, že Agrofert nemusí zpětně vracet nárokové evropské dotace, které obdržel v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem. Podle Dlouhého mělo jít o čtyři až pět miliard korun. Opozice rozhodnutí fondu kritizovala. Agrofert zároveň může podle fondu znovu čerpat dotace, jejichž vyplácení bylo dosud pozastavené. U národních dotací ale dosud fond o případném střetu zájmů nerozhodl.
Obavy opozice z možného zásahu Evropské komise (EK) do řešení střetu zájmů u Agrofertu jsou podle ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Petra Dlouhého neopodstatněné. SZIF minulý týden na základě nezávislých analýz uvedl, že nebude po holdingu zpětně vymáhat nárokové dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem, a že střet zájmů spojený se svěřenskými fondy považuje za vyřešený.
Opozice nicméně varuje před chybějícím rozhodnutím EK a hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu.
„Tento argument (opozice) je de facto irelevantní pro nás, protože stanovisko Evropské komise je právně nezávazné,“ řekl Dlouhý.
Analýza národních dotací je podle Dlouhého nejsložitější část celého sporu kolem možného střetu zájmů. „Zemědělské národní dotace jsou poskytované i na mimořádná opatření typu mrazy nebo tajfun. A teď je otázka, jestli někdo bude argumentovat, že zákon o střetu zájmů nezná nárokové a nenárokové dotace, zda stejně tak nezná mimořádné události,“ řekl Dlouhý. Situaci komplikuje i fakt, že část národních dotací mezi lety 2017 a 2019 poskytovalo ministerstvo zemědělství a od roku 2020 národní dotace administroval zemědělský fond.
S advokátní kanceláří Portos, která má analýzu národních dotací na starost, fond spolupracuje dlouhodobě. Server Seznam Zprávy nicméně poukázal, že spoluzakladatel kanceláře Pavel Smutný má blízko k Babišovi. Kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílela i na auditu digitalizace stavebního řízení, se loni obrátili Piráti na policii. Strana tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou advokátní kancelář kritizovat. Firma Portos odmítla, že by mohla ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv a tvrzení Pirátů označila za pomluvu.
„Právní kancelář Portos vedle toho, že nám dělá právní stanoviska, tak nás zastupuje v řízeních u soudů. Zastupovala nás u všech 21 sporů u Nejvyššího správního soudu se společnostmi Agrofert a všech 21 řízení vyhrála. Takže já nemám absolutně žádný důvod jejich objektivitu a přístup zpochybňovat ve chvíli, kdy nám všechny soudy vyhrála,“ řekl k výběru kanceláře Dlouhý.
Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.