Fond zkoumá střet zájmů u národních dotací Agrofertu za miliardu korun

  6:32
Přibližně jednu miliardu korun, které inkasoval Agrofert z národních dotací,prověřuje Státní zemědělský intervenční fond kvůli možnému střetu zájmů. Řekl to generální ředitel fondu Petr Dlouhý.

Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Lhůta pro zahájení řízení o vrácení národních dotací podle něj vyprší ke konci příštího roku. Analýzu zpracovává advokátní kancelář Portos, kterou fond využil i pro zhodnocení, zda vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu je v souladu s národní i evropskou legislativou.

Fond minulý týden na základě analýz od kanceláří Portos a Pelikán Krofta Kohoutek dospěl k závěru, že Agrofert nemusí zpětně vracet nárokové evropské dotace, které obdržel v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem. Podle Dlouhého mělo jít o čtyři až pět miliard korun. Opozice rozhodnutí fondu kritizovala. Agrofert zároveň může podle fondu znovu čerpat dotace, jejichž vyplácení bylo dosud pozastavené. U národních dotací ale dosud fond o případném střetu zájmů nerozhodl.

Obavy opozice z možného zásahu Evropské komise (EK) do řešení střetu zájmů u Agrofertu jsou podle ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Petra Dlouhého neopodstatněné. SZIF minulý týden na základě nezávislých analýz uvedl, že nebude po holdingu zpětně vymáhat nárokové dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem, a že střet zájmů spojený se svěřenskými fondy považuje za vyřešený.

Opozice nicméně varuje před chybějícím rozhodnutím EK a hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu.

„Tento argument (opozice) je de facto irelevantní pro nás, protože stanovisko Evropské komise je právně nezávazné,“ řekl Dlouhý.

Zemědělský fond ukázal analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím

Analýza národních dotací je podle Dlouhého nejsložitější část celého sporu kolem možného střetu zájmů. „Zemědělské národní dotace jsou poskytované i na mimořádná opatření typu mrazy nebo tajfun. A teď je otázka, jestli někdo bude argumentovat, že zákon o střetu zájmů nezná nárokové a nenárokové dotace, zda stejně tak nezná mimořádné události,“ řekl Dlouhý. Situaci komplikuje i fakt, že část národních dotací mezi lety 2017 a 2019 poskytovalo ministerstvo zemědělství a od roku 2020 národní dotace administroval zemědělský fond.

S advokátní kanceláří Portos, která má analýzu národních dotací na starost, fond spolupracuje dlouhodobě. Server Seznam Zprávy nicméně poukázal, že spoluzakladatel kanceláře Pavel Smutný má blízko k Babišovi. Kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílela i na auditu digitalizace stavebního řízení, se loni obrátili Piráti na policii. Strana tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou advokátní kancelář kritizovat. Firma Portos odmítla, že by mohla ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv a tvrzení Pirátů označila za pomluvu.

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond. Opírá se o analýzy

„Právní kancelář Portos vedle toho, že nám dělá právní stanoviska, tak nás zastupuje v řízeních u soudů. Zastupovala nás u všech 21 sporů u Nejvyššího správního soudu se společnostmi Agrofert a všech 21 řízení vyhrála. Takže já nemám absolutně žádný důvod jejich objektivitu a přístup zpochybňovat ve chvíli, kdy nám všechny soudy vyhrála,“ řekl k výběru kanceláře Dlouhý.

Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.

Fond zkoumá střet zájmů u národních dotací Agrofertu za miliardu korun

