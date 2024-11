Pokud se v mých vyjádřeních někdo našel, není to můj problém, řekl Foltýn

Ruská propaganda podle něj rozděluje Evropskou unii. Moskva se snaží nabourat do fungování české demokracie tím, že podněcuje k permanentní kritice vlády.

„Cílem tohoto narušování je znemožnit dohodu a štěpit společnost,“ řekl Foltýn minulý týden na setkání europoslanců ve Štrasburku. V pořadu 360° objasnil, že permanentní kritice vlády se zabránit nedá a že je nezbytnou součástí demokracie. Debata ve veřejném prostoru je podle něj ale nepřirozená tehdy, když je nabourávána zahraničním vlivem.

„V případě, kdy Ruská federace debatu dlouhodobě narušuje, tak je správné na to upozornit,“ vysvětlil svůj postoj. Foltýn i v reakci na to, že Rusko nazvalo Českou republiku svým nepřítelem. „Pokud chceme hájit české zájmy, není nejlepší nápad narativy ruské propagandy opakovat,“ uzavřel v pořadu.

V čele strategické komunikace je Foltýn už půl roku. To je podle něj na výrazný posun v komunikaci málo. „To, že někteří politici mají zapotřebí komentovat moji práci, mě sice mrzí, ale ten základní problém je jednoduchý. Pakliže mám dělat strategickou komunikaci, tak je potřeba si přiznat, že začínáme s obrovským zpožděním,“ komentoval.

Uvedl, že oproti jiným státům, jako jsou Velká Británie, Finsko nebo baltské státy, je Česko ve strategické komunikaci pozadu. Foltýn se podle svých slov nyní soustředí na komunikaci základních hodnot. „To jsou hodnoty, které podle mě musí platit napříč koalicí, opozicí, vládnoucími stranami, opozičními stranami, to je prostě úplný základ. Svoboda a důstojnost, spravedlnost, soucit. Ty hodnoty říkám pořád dokola, pokud toto někomu vadí, tak mu zřejmě vadí spíše ty hodnoty než já,“ upřesnil.

Jako úkol strategické komunikace uvedl vznášení témat a hledání spojnic mezi občany a státem. „Velmi často se bavíme o článku 17 Listiny základních práv a svobod. A ten článek říká nejenom, že je zakázaná cenzura, on také říká, že stát je povinen informovat. To znamená, stát musí vysvětlovat občanům, co dělá, proč to dělá, jaké jsou zájmy českého státu a jak je hodlá prosazovat a pokud možno to musí dělat řečí a slovy, kterými ti občané rozumí. A to je přesně to, co mám dělat dál,“ vysvětlil vládní koordinátor pro strategickou komunikaci.

Při svém nástupu do funkce vzbudil Foltýn pozornost výrokem o ruských kolaborantech. „Zejména proruské prostředí dokolečka opakovalo, že jsem někoho nazval pejorativním názvem. Tak pokud se podíváte na jakékoliv mé vyjádření, já jsem nikoho, žádnou konkrétní osobu nijak negativně neoznačil. To, že se v nějakém mém vyjádření někdo našel, je jeho problém, rozhodně ne můj. Nemohl jsem nikoho urazit, protože jsem nikoho konkrétního nejmenoval,“ obhajoval se Foltýn v pořadu na CNN Prima NEWS.