Foldynovo vykázání z domu bylo zrušeno. S manželkou jsem se rozvedl, tvrdí politik

Policie vykázala v červenci Foldynu na dva týdny z děčínského domu, ve kterém s manželkou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Manželka pak žádala další prodloužení. Poslanec opakovaně uváděl, že se cítí nevinný. Proti soudnímu rozhodnutí o vykázání z domu podal v srpnu stížnost.
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Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie prověřuje dva zločiny
Na dotaz, jak vypadá jeho případ, Foldyna nyní řekl: „Výborně, rozvedl jsem se.“ Na otázku, zda má ještě zakázán vstup do domova, doplnil: „Ne, to už všechno skončilo.“ Bližší podrobnosti neuvedl.
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Pro ránu nejde daleko, o tyranii víme, ale je vlivný, říkají o Foldynovi sousedé
Poslanec čelil podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.