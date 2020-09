Nyní tak dokončil svůj postupný přesun z proevropské strany do hnutí, které otevřeně hlásá, že Česko by mělo z Evropské unie odejít. A to jako jediné z uskupení zastoupených ve Sněmovně, kde má hnutí SPD čtvrtý nejsilnější klub s devatenácti poslanci.

Foldyna se dlouhodobě dostával do sporu s ČSSD ohledně její zahraniční politiky, současné vedení „liberální a neomarxistické sociální demokracie“ podle něj táhnou stranu, ve které v minulých letech působil, ke dnu.