Foldyna bude mít problém s vyslovením důvěry vládě. Vadí mu muniční iniciativa

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.
Foldyna v reakci na to napsal, že je pro něj tento názorový obrat nemilým překvapením. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ uvedl poslanec vládní strany.
Mluvčí předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury Lenka Čejková v reakci uvedla, že Okamura pro důvěru vládě Andreje Babiše hlasovat bude.
Poslankyně Lucie Šafránková (SPD) napsala, že Foldyna pouze požaduje vysvětlení a neřekl, že by hlasoval proti. „Jednoznačně budu hlasovat pro důvěru vládě,“ dodala. Stejně bude hlasovat také další poslanec SPD Jan Hrnčíř, sdělil.
Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů. Pokud by tedy Foldyna pro vládu nehlasoval, nemělo by to vyslovení důvěry ohrozit.
Vyslovením důvěry vládě se začnou poslanci zabývat v úterý 13. ledna. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat Sněmovnu o důvěru do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.