Foldyna bude mít problém s vyslovením důvěry vládě. Vadí mu muniční iniciativa

Autor: ,
  13:18
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Napsal to na Facebooku. Důvodem je rozhodnutí koalice pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu. Tu ale před volbami kritizovali jak zástupci SPD, tak i hnutí ANO. Slibovali také její zrušení. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volba předsedy mediálního výboru. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (13....
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva Andrej Babiš (ANO) a Jaroslav...
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Jaroslav Foldyna (SPD). (5. listopadu...
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
11 fotografií

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.

Foldyna v reakci na to napsal, že je pro něj tento názorový obrat nemilým překvapením. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ uvedl poslanec vládní strany.

Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku

Mluvčí předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury Lenka Čejková v reakci uvedla, že Okamura pro důvěru vládě Andreje Babiše hlasovat bude.

Poslankyně Lucie Šafránková (SPD) napsala, že Foldyna pouze požaduje vysvětlení a neřekl, že by hlasoval proti. „Jednoznačně budu hlasovat pro důvěru vládě,“ dodala. Stejně bude hlasovat také další poslanec SPD Jan Hrnčíř, sdělil.

Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura

Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů. Pokud by tedy Foldyna pro vládu nehlasoval, nemělo by to vyslovení důvěry ohrozit.

Vyslovením důvěry vládě se začnou poslanci zabývat v úterý 13. ledna. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat Sněmovnu o důvěru do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

VIDEO: Hazard se životem. Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek dupáním

Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci

Mrazivé počasí posledních dní pokrylo většinu vodních ploch ledem, což láká ke klouzání a bruslení. Někteří lidé při tom ovšem zbytečně riskují, jak dokazuje situace z Olomouce. Strážníci tam...

9. ledna 2026  13:43

V Německu udeřila bouře Elli, školy se zavřely. Části Francie a Británie bez proudu

Silné sněžení v německém Hannoveru. (9. ledna 2026)

Do Německa dorazila sněhová bouře Elli, která s sebou přinese až 20 centimetrů nového sněhu – nejvíc napadne na horách. Bouře by se mohla zklidnit až v sobotu večer. Ve Velké Británii a ve Francii...

9. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  13:39

Jako v 50. letech. Syna obvinili, že plánoval zabít Madura, říká otec vězněného Čecha

Premium
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a ve výřezu aktivní záložník ze 43....

Osmašedesátiletý skaut Oldřich Darmovzal stále netuší, jaký je stav jeho syna Jana, kterého už přes rok vězní Venezuela kvůli obvinění z plánování atentátu na Američany svrženého prezidenta Nicoláse...

9. ledna 2026  13:37

Muž naletěl podvodníkům s kryptoměnami, za dva měsíce jim poslal čtyři miliony

ilustrační snímek

Liberečtí kriminalisté se od začátku tohoto roku zabývají podvodem, při němž muž během dvou měsíců postupně přišel o více než čtyři miliony korun. Podvedený uvěřil svodům investování do kryptoměn.

9. ledna 2026  13:37

Kyjev udělal ústupky, teď je řada na Rusech, řekl Macinka na Ukrajině

Aktualizujeme
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) přicestoval na návštěvu Kyjeva. (9....

Ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka dorazil na návštěvu Ukrajiny. Součástí delegace je i místopředseda sněmovního zahraničního výboru a motoristický kandidát na ministra...

9. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  13:29

Foldyna bude mít problém s vyslovením důvěry vládě. Vadí mu muniční iniciativa

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Napsal to na Facebooku. Důvodem je rozhodnutí koalice pokračovat v muniční iniciativě pro...

9. ledna 2026  13:18

Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

Prezident Petr Pavel přijal Filipa Turka. (22. prosince 2025)

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Hlava státu to...

9. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  13:05

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  12:57

Rusko pro nás není největší hrozba, prohlásil slovenský ministr Kaliňák

Vicepremiér a ministr obrany Slovenska Robert Kaliňák (Směr-SD) při...

Slovensko se v NATO neřadí ke státům, které za největší hrozbu pro svou zemi považují Rusko. V pátek to řekl slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem premiéra...

9. ledna 2026  12:46

Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele USA je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo. Šéf Bílého domu tak v rozhovoru s deníkem...

9. ledna 2026  12:44

Prodej bytu 3+1 70 m2, Český Dub IV
Prodej bytu 3+1 70 m2, Český Dub IV

Mírové sídliště, Český Dub - Český Dub IV, okres Liberec
3 350 000 Kč

Více z nabídky 103 104 nemovitostí

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Hlavní nádraží v Trutnově

V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...

9. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:42

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

9. ledna 2026  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.