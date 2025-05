Poslanci rozhodují o způsobu financování školních kuchařek a uklízeček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v úterý řekl, že kdyby obstrukce pokračovaly, může koalice prosadit stanovení pevného času hlasování o tomto návrhu. To by ale nebylo dnes.

Změna školského zákona by měla také zavést slučování malých škol, možnosti větší podpory škol, které vzdělávají například více dětí ze sociálně slabších rodin, nebo pravidla fungování školních psychologů a speciálních pedagogů.

„Stal se z toho nepřehledný guláš,“ kritizovala obrovské množství pozměňovacích návrhů k novele školského zákona členka stínové vlády ANO Jana Berkovcová. Zapadlo tak podle ní trochu, že se měl řešit především PHmax, tedy maximální počet odučených hodin, které dostane škola zaplaceno.

Poslanci mají jednat i o příspěvcích na péči

Poslanci mají hlasovat i o zvýšení některých příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením. Budou projednávat změnu zákona o sociálních službách a o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvky a také dávky pro lidi se zdravotním handicapem i jejich průkazy má nově vyřizovat a vyplácet sociální správa místo úřadu práce.

Zvýšení některých příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením do vládního návrhu chtějí prosadit opoziční hnutí ANO a SPD.

Výbor pro sociální politiku se postavil k opozičním návrhům na růst části příspěvků na péči kladně. Největší podporu získal návrh skupiny poslanců ANO, který zvyšuje příspěvek na péči pro dospělé v prvním stupni závislosti na pomoci druhých z 880 korun na 2000 korun měsíčně a v druhém stupni z 4900 korun na 6000 korun.

Ministr práce a sociálních věcí Mariana Jurečky chce zavedení nového příspěvku na osobní asistenci pro handicapované lidi v nejvyšším čtvrtém stupni závislosti na pomoci druhých, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Poskytoval by se od července 2027 při čerpání více než 80 hodin této pomoci měsíčně, horní hranice by činila 160 hodin. Při současné sazbě 145 korun za hodinu by tedy mohl činit až 11 600 korun za měsíc.