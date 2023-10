Vinohradská nemocnice představila nový mamograf, umožní lepší diagnostiku

Nový mamograf nabízí vyšetření 2D i 3D technikou. Při použití 3D techniky navíc nenavyšuje dávku záření, uvádí firma Stargen, která přístroj nemocnici dodala. Spolu s kontrastní mamografií jej lze využít i na mamograficky navigované biopsie prsu. Podle nemocnice jde o první instalaci takového přístroje v Česku.

„Jsem si jistá, že tento přístroj, který má velké možnosti, je v dobrých rukou a jeho kapacita bude plně využita. Znám přístroje, které jsou krásné a umí toho spoustu a dělá se na nich jen základní práce. To se u nás nestane, my ty přístroje využíváme do poslední technické možnosti,“ uvedla přednostka Kliniky Malíková.

„Myslím, že je to důležitý krok k tomu, aby ta péče byla ještě lepší, než je,“ řekl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Lukáš Rob. Uvedl, že se v posledních letech podařilo snížit počet úmrtí na rakovinu prsu. Před dvaceti lety podle něj umíralo 50 procent pacientů se zjištěným karcinomem, v současnosti je to zhruba 22 procent.

Větší komfort pro pacientky

„Toto pracoviště plní dvě základní úlohy, jednak jako moderní screeningové pracoviště a jednak jako součást centra komplexní onkologické péče pro dospělé. My si tu potrpíme na takové ty fajnovější diagnostické postupy, které jsou určené vybraným onkologickým pacientkám,“ uvedl vedoucí lékař centra pro diagnostiku chorob prsu Josef Bárta.

„Jde o to zjistit minimální karcinomy nebo prekancerózní stavy. Protože jsme součástí onkologického centra, staráme se i o ženy, které jsou v léčbě, nebo po léčbě,“ uvedla lékařka Hana Andrýsková.

Mamografické vyšetření může být pro ženy nepříjemné. Pro co nejlepší přehlednost tkáně je totiž nutné stlačení prsu. Vyšetření na přístroji GE Pristina je ale podle Andrýskové komfortnější. „Přístroj má takzvané dynamické pádlo a na prso nedělá lineární kompresi. Je tedy mnohem snesitelnější. Zejména se to využívá při mamografii u žen s implantáty,“ popsala.

Preventivní vyšetření prsu je pro ženy starší 45 let hrazeno pojišťovnou. Oborová zdravotní pojišťovna vyšetření hradí už ženám od 40 let. „Mamografii můžeme udělat ženám od 40 let, pokud je to nutné, nebo pokud si to žena přeje jako preventivní vyšetření. Pokud je podezření na nádor, nedodržujeme ani tu hranici 40 let,“ doplnila Andrýsková.