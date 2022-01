Flegr viní Pirka za mrtvé po covidu. Na úrovni Heydricha, ozval se Šmucler

Flegr byl v pořadu spolu s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem na straně přísnějších protikoronavirových opatření, názorový protipól k nim tvořili lékaři Lukáš Pollert a Jan Hnízdil.

„Pana Pirka si strašně vážím, za svou kariéru zachránil spoustu životů. Ale nakonec tím, co dělal poslední dva roky, to všechno vymazal. Až to tam nahoře budou sčítat, asi bude spíš v minusu,“ nechal se slyšet biolog.

Odsuzoval zejména myšlenku promoření. „Kdybychom se měli promořit, tak by nás to při wuchanské variantě stálo 150 tisíc mrtvých a 200 tisíc při variantě delta,“ řekl Flegr. Momentálně Česko eviduje od propuknutí epidemie více než 37 tisíc úmrtí s covidem.

K Flegrovi se následně velmi kriticky vyjádřil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Zmiňovaná čísla označil za „absurdní a v rozporu se zbytkem světa“. Navíc ho rozlítila slova o Pirkovi.

„Jak je vůbec možné o někom jen tak veřejně říkat, že zavinil tolik mrtvých? Je to na úrovni Heydricha. Mluvíme o uznávaném profesorovi, člověku bez jediné rozhodovací kompetence. Ostuda!,“ napsal Šmucler na Twitter.

Jeho kritiku podpořil třeba poslanec za ANO Patrik Nacher „Oba dva excelovali - Kubek i Flégr, k nevíře. A ještě s těmi rouškami ve studiu,“ upozornil v komentáři pod Šmuclerovým příspěvkem na fakt, že dvojice měla ve studiu na rozdíl od Pollerta, Hnízdila i moderátorů nasazené respirátory.

Kubek přičítá oběti covidu dezinformátorům a „militantním antivaxerům“. Naznačil, že za dezinformátory považuje i například Pollerta či Hnízdila. Pollert zase zpochybnil Kubkovu expertizu. „Nejste imunolog, takže tomu asi nerozumíte a nejste odborník,“ řekl mu.