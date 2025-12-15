Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun

Autor: ,
  15:53
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle inspektorů spáchala firma přestupek proti vodnímu zákonu. Odpadní vody vypouštěla v rozporu s povolením, uvedla ČIŽP.
Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb.

foto: Stanislav Pernický, Český rybářský svaz

Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb. (září 2020)
Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb. (září 2020)
Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)
Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb.
Firma s rozhodnutím nesouhlasí a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí tak zatím není pravomocné, řekla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Případ byl inspekci postoupen jako možný přestupek poté, co firmu ve svém pravomocném rozhodnutí označily soudy za viníka ekologické havárie ze září 2020. Samotná společnost ale potrestána nebyla, neboť se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního pachatele; právnická osoba tak nemůže nést trestně právní odpovědnost. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Spis inspekce obdržela od Okresního soudu ve Vsetíně a po jeho prostudování a po shromáždění podkladů zahájila v polovině května s firmou správní řízení. Pokutu ve výši pět milionů korun udělili firmě inspektoři za spáchání přestupku podle vodního zákona, a to vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami v období od ledna 2018 až září 2020, řekla Loužecká. Řeka Bečva byla otrávena 20. září 2020.

S rozhodnutím inspekce firma nesouhlasí. „Nesouhlasíme s tím, dnes to bylo řádně a včas rozporováno. Ty nedostatky byly z hlediska České inspekce životního prostředí významné. Více k tomu nemohu říci, četl jsem to před hodinou, dělal to právník. Podali jsme to jako odvolání na ministerstvo,“ řekl ředitel podniku Oldřich Havelka.

Je to amatérská práce, tepe inspekce poslance za zprávu k havárii na Bečvě

Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem. Společnost Energoaqua svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítala. Podle jejích zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.

V případu byl nakonec letos na začátku listopadu pravomocně odsouzen pouze hasič Jiří Pochyla, který v osudný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.

