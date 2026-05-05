Pavel a finský prezident si zaběhali v centru Prahy. Nechyběli hvězdní sportovci

Autor: ,
  11:37
Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu Česka v úterý ráno během v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělali česká atletická reprezentantka a finalistka olympijských her v Tokiu Kristiina Sasínek Mäki, která má finského otce, a finský fotbalista pražské Sparty Kaan Kairinen. Mäki, která se zúčastnila už pondělního setkání obou prezidentů na Pražském hradě, zveřejnila krátké video a fotografii z ranního běhu na svém instagramovém účtu.

Přidala údaje z aplikace Strava, podle nichž s ní osmapadesátiletý Stubb a o šest let starší Pavel uběhli přes 10,5 kilometru průměrným tempem 5:55 km/h.

Finský prezident Alexander Stubb si zaběhal se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělali česká atletická reprezentantka Kristiina Sasínek Mäki a finský fotbalista pražské Sparty Kaan Kairinen. (5. května 2026)
Prezident Petr Pavel přijal finského prezidenta Alexandera Stubba. (4. května 2026)
Pavel a Stubb v úterý odpoledne na Hradě zahájí konferenci Evropa jako úkol, zaměřenou především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu. Finský prezident má na programu také setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Finský prezident ocenil muniční iniciativu. S Pavlem jednal o podpoře Ukrajiny

Oba prezidenti mají blízký vztah ke sportu. Stubb má za sebou řadu maratonů a triatlonových závodů. Zúčastnil se i slavného Ironmana na Havaji. Pavel je vášnivým motorkářem, věnuje se kondičnímu běhu, v prezidentském úřadu se projel v deblkajaku na divoké vodě nebo skočil padákem. Generál ve výslužbě se také při návštěvě krajů rád vydává na horské túry.

