Pavel a finský prezident si zaběhali v centru Prahy. Nechyběli hvězdní sportovci

Přidala údaje z aplikace Strava, podle nichž s ní osmapadesátiletý Stubb a o šest let starší Pavel uběhli přes 10,5 kilometru průměrným tempem 5:55 km/h.
Pavel a Stubb v úterý odpoledne na Hradě zahájí konferenci Evropa jako úkol, zaměřenou především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu. Finský prezident má na programu také setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Oba prezidenti mají blízký vztah ke sportu. Stubb má za sebou řadu maratonů a triatlonových závodů. Zúčastnil se i slavného Ironmana na Havaji. Pavel je vášnivým motorkářem, věnuje se kondičnímu běhu, v prezidentském úřadu se projel v deblkajaku na divoké vodě nebo skočil padákem. Generál ve výslužbě se také při návštěvě krajů rád vydává na horské túry.