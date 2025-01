Aplikace Záchranka se rozšiřuje do Finska. Posílí to bezpečnost při cestách

„Země pro své občany a návštěvníky provozuje roky národní aplikaci 112 Suomi. O možnosti kontaktovat tísňovou linku jejím prostřednictvím však návštěvníci často nevědí. Jsem proto velmi rád, že jsme díky spolupráci s finskými kolegy a iniciativou PEMEA propojili obě aplikace a uživatelé Záchranky mohou nyní kontaktovat tísňovou linku ve Finsku stejným způsobem jako v Česku,“ poznamenal autor aplikace Filip Maleňák.

Ve Finsku spojí aplikace Záchranka uživatele s linkou 112 a automaticky odešle přesnou polohu volajícího, což usnadní práci záchranářům. Novinku přivítal i český velvyslanec v Helsinkách Adam Vojtěch. Propojení podle něj "představuje významný příspěvek k bezpečnosti českých občanů v zahraničí".

Středoevropská spolupráce

Vedle českých občanů ve Finsku mohou výhody propojení využívat i uživatelé maďarské aplikace ÉletMentő, rakouské aplikace Rettung a slovenské aplikace Horská záchranná služba. Softwary spolu vzájemně komunikují od roku 2018. Za minulý rok eviduje Záchranka díky této spolupráci více než 550 mezinárodních tísňových hovorů.

Projekt napojení Záchranky na finskou tísňovou linku je součástí iniciativy, jejímž cílem je propojovat národní tísňové aplikace v zahraničí. Uživatelé by si tak při cestách do cizí země nemuseli stahovat místní nouzové aplikace, ale mohli by plnohodnotně využívat svou domácí. „Dlouhodobou vizí je vytvořit univerzální nástroj pro přivolání pomoci bez ohledu na to, kde se uživatel nachází,“ dodal Maleňák.